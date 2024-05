사진=텐아시아DB

그룹 레드벨벳 웬디가 '함께 공포영화 보고 싶은 여자 가수' 1위를 차지했다.텐아시아는 지난 23일부터 29일까지 '함께 공포영화 보고 싶은 여자 가수는?'이라는 주제로 투표를 진행했다.1위는 그룹 레드벨벳 웬디다. 웬디는 지난 3월 12일 두 번째 솔로 미니 앨범 'Wish You Hell'을 발매했다. 또한 웬디는 지난 19일 인천 문학경기장 주 경기장에서 개최되는 'SBS MEGA 콘서트'에 출연해 다채로운 무대를 선보였다. 지난 24일에는 유튜브 채널 '하이슬기 Hi Seulgi'에 등장해 그가 몸매 관리를 위해 평소 하는 운동을 소개했다.2위는 그룹 레드벨벳 조이가 차지했다. 조이는 지난 15일 영화 '남은 인생 10년'의 컬래버 음원 '내 입술… 따뜻한 커피처럼'을 발매했다. 래퍼 빅나티와의 협업으로 눈길을 끈 바 있다. 또한, 속한 레드벨벳은 지난해 11월 정규 3집 '칠 킬(Chill Kill)'을 발매하며 전 세계 팬들의 뜨거운 사랑을 받았다. 조이는 레드벨벳 활동 외에도 솔로앨범 '안녕(Hello)'을 발매해 활동했다.3위에는 블랙핑크 지수가 이름을 올렸다. 지수는 영화 '전지적 독자 시점'과 쿠팡플레이 드라마 '인플루엔자' 출연을 확정 지어 배우로서 행보를 예고했다. 지수는 'BLISSOO(블리수)'라는 레이블을 설립하며 홀로서기를 알렸다.현재 탑텐 텐아시아 홈페이지에서는 '함께 대학 축제 공연을 보러 가고 싶은 여자 가수는?', '함께 대학 축제 공연을 보러 가고 싶은 남자 가수는?', '함께 대학 축제 공연을 보러 가고 싶은 여자 트로트 가수는?', '함께 대학 축제 공연을 보러 가고 싶은 남자 트로트 가수는?'이라는 주제로 투표를 진행하고 있다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr