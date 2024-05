원어스 싱글 Now 단체 콘셉트 포토 / 사진 제공 = RBW

보이그룹 원어스가 걸그룹 핑클의 히트곡을 재해석한다.원어스(ONEUS)는 22일 디지털 싱글 'Now (Original by Fin.K.L)'를 발매한다. 이는 원어스가 데뷔 후 처음으로 선보이는 리메이크곡이다.'Now (Original by Fin.K.L)'는 핑클이 지난 2000년 발매한 메가 히트곡을 원어스만의 색깔로 재해석한 곡이다. 원곡의 리드미컬한 멜로디를 기반으로 트렌디한 편곡이 더해져 힙하게 재탄생했다. 댄서 아이키가 이끄는 댄스 크루 훅(HOOK)이 안무 제작에 참여, 파워풀하면서도 세련된 퍼포먼스로 원어스와 환상적인 시너지를 뽐낼 예정이다.음원과 함께 공개되는 뮤직비디오에는 탐정으로 변신한 다섯 멤버의 모습이 담긴다. 이들은 위장, 해킹 등 각기 다른 능력치를 활용해 의뢰를 해결해 나간다. 허당기 가득한 모습으로 좌충우돌 수사기를 예고, 예측 불가한 스토리로 다채로운 볼거리를 선사할 전망이다.원어스는 그간 동서양을 아우르는 콘셉츄얼한 매력으로 '4세대 대표 퍼포머' 타이틀을 꿰찼다. 에너제틱한 퍼포먼스가 강점인 이들은 'Now (Original by Fin.K.L)'를 통해 또 한 번 음악적 변신에 나선다. 원곡을 기억하는 리스너들에게 색다른 즐거움을 전해줄 것으로 기대된다.원어스의 싱글 'Now (Original by Fin.K.L)'는 이날 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 발매된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr