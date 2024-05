트레저, 컴백 스포일러 기습 공개…亞 투어와 동시 활동 박차

YG 트레저가 두 번째 아시아 투어를 성공적으로 진행 중인 가운데 컴백 소식을 깜짝 발표, 글로벌 팬들을 환호케 했다.YG엔터테인먼트는 14일 자정 공식 블로그에 'TREASURE - COMEBACK SPOILER Ⅰ.'을 게재했다. 영화 스크린을 연상시키는 연출이 돋보이는 영상으로 트레저의 컴백이 임박했음을 공식화한 것이다.약 14초의 짧은 분량이지만 임팩트가 강렬했다. 노이즈 낀 어두운 화면 위 흘러나오는 타이핑 소리가 의미심장하다. 이어 채워진 'MY LOVE IS LIKE ________.' 문구 뒤 마지막 단어는 빈칸으로 남겨 보는 이의 긴장감을 끌어올렸다.영상 말미 TV 스크린이 꺼지는 듯한 글리치 효과는 시네마틱 무드까지 엿보게 해 신곡 콘셉트에 대한 궁금증을 한층 키웠다. 감각적 연출, 함축적인 문장 등의 요소를 놓고 음악팬들은 상상의 나래를 펼치며 저마다의 추측을 내놓아 컴백 분위기를 고조시켰다.아직 발매 일자 등의 세부 정보는 공개되지 않았으나 그야말로 깜짝 선물 같은 소식에 팬들의 반응이 뜨겁다. 트레저는 현재 5개 도시·9회차에 달하는 두 번째 아시아 투어 '2024 TREASURE RELAY TOUR [REBOOT]'를 전개하고 있기 때문. 촘촘한 일정 속 팬들의 사랑에 보답하고자 준비한 이번 신곡으로 이들이 어떠한 음악 세계를 펼쳐낼지 관심이 모아진다.한편 두 번째 아시아 투어의 마닐라 첫 공연을 성황리에 마친 트레저는 5월 18일 홍콩, 5월 23~26일 방콕, 6월 22일 쿠알라룸푸르, 6월 29~30일 자카르카에서 현지 팬들과 호흡한다. 7월부터는 일본 팬미팅 투어에 돌입해 글로벌 인기 상승세에 박차를 가할 전망이다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr