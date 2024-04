데이식스 단독 콘서트 '웰컴 투 더 쇼'

12일~14일 3일간 3만 4천여 명 동원

사진 제공 = JYP 엔터테인먼트

그룹 데이식스가 공연을 마친 소감을 전하며 팬들을 향한 애정을 표현했다.데이식스(성진, 영케이, 원필, 도운)는 14일 서울 송파구 잠실실내체육관에서 단독 콘서트 'Welcome to the Show'(웰컴 투 더 쇼)를 열었다. 14일 진행된 3회차 공연에서 이들은 팬들에게 감사한 마음을 아낌없이 나타냈다.막내 도운부터 입을 열었다. 도운은 "오늘 감정이 이상했다. 원필이 매번 이야기하는 벅찬 슬픔을 느꼈다. 'Better Better'(배터배터), 'Best Part'(베스트 파트), '어쩌다 보니' 때 벅차서 눈시울이 붉어지는 느낌이었다. 여러분 덕분에 진짜 행복하다. 오늘 다시 한번 느끼고 간다"며 벅찬 마음을 설명했다.원필은 "같이 노래를 부르면서 팬들과 연결된 무언가가 있는 것처럼 느껴졌다. 공연장에서 나가면 저희는 더 행복해지는 거다. 앞으로 우리의 행보를 지켜봐 주고 함께 걸어가 달라"고 이야기했다.이어 영케이는 "데이식스가 언제, 어떻게 돌아올까 굉장히 상상을 많이 했다. 꽤 오랫동안 떨어져 있었고 성숙한 우리를 꿈꾸기도 했었지만, 똑같다. 계속 이렇게 하고 싶다. 이걸 가능하게 하는 건 여러분이다. 무대에 올려주고, 노래 무대에서 부를 수 있게 해주고, 앨범 내고 곡 작업하고 모든 게 가능하게 해줘서 감사하다. 행복하자"고 밝혔다.끝으로 맏형 성진이 소감을 전했다. 성진은 "데이식스와 마이데이의 공연에 함께 해줘서 고맙다. 출연진으로서 오신 거다"고 너스레를 떨었다. 그는 "행복만 할 순 없지만 이렇게 사이사이에 행복한 시간을 끼워 넣을 수 있다. 희망을 갖고 앞으로 천천히 걸어가다 보면 언젠가는 행복을 더 자주 느끼게 되는 시간이 오지 않을까 생각하면서 여러분들과 걸어가겠다"고 밝혔다.이번 콘서트는 데이식스 멤버 전원이 군 복무를 마치고 미니 8집 'Fourever'(포에버)를 발매한 후 개최한 첫 공연이다. 가능한 많은 관객을 수용하기 위해 좌석을 360도로 개방, 12일부터 14일까지 3일간 모두 3만 4천여 명의 관객과 함께했다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr