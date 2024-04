사진제공=모스트콘텐츠

드라마 '원더풀 월드'의 OST 음반 예약 판매가 오늘(11일) 시작된다.'원더풀 월드'는 아들을 죽인 살인범을 직접 처단한 은수현(김남주 분)이 그날에 얽힌 미스터리한 비밀을 파헤쳐 가는 휴먼 미스터리 드라마. 6년 만에 돌아온 김남주(은수현 역)와 연기 변신을 꾀한 차은우(권선율 역)의 만남으로 관심을 모았다. 종영이 눈앞으로 다가온 가운데, 극의 서사를 더해준 OST 음반이 발매된다.이번 OST 음반에는 감미로운 미성으로 따뜻한 위로를 전하며 깊은 여운을 남긴 OST Part.1 'Cuz You – 박학기'가 첫 트랙을 장식한다. 이어 강렬하고 임팩트 있는 사운드 위 폭발적인 가창력으로 비극적인 서사와 엔딩을 장식했던 OST Part.2 'Never Again - 임지수'가 담겼다. 또한떠난 사람들에 대한 후회와 미안함을 그려냈던 OST Part.3 'Remember – 권인서', 잃어버린 가족에 대한 체념 속에서 살아가는 인물들의 슬픈 내면을 눌러 담듯 덤덤하게 풀어냈던 OST Part.4 '걷는 밤 - 알리 (ALi)'도 앨범에 들어갔다. 삶의 무게를 버티며 살아가고 있는 수현과 선율의 모습을 그려낸 듯한 가삿말로 가슴 깊은 울림을 전했던 OST Part.5 '목격자 – 정엽'도 포함됐다. 5곡의 가창곡의 가창곡 외에 극에 긴장감을 더해준 20곡의 스코어 트랙이 수록됐다.스토리 속 중요한 매개체가 됐던 편지 봉투가 앨범 케이스로 사용됐다. 이외에 포토북, 포토카드 등도 함께 구성됐다.'원더풀 월드'의 음악은 '태양의 후예', '동백꽃 필 무렵', '소년시대', '웰컴투 삼달리' 등에 참여한 음악감독 '개미'의 진두지휘 아래 탄생했다.'원더풀 월드'의 음반은 오늘(11일)부터 각종 온라인 음반 사이트를 통해 예약 판매를 시작한다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr