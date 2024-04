사진=빅히트 뮤직

그룹 방탄소년단 멤버 제이홉의 신보가 미국 빌보드 차트 상위권을 휩쓸었다.9일(이하 한국시간) 미국 음악 전문 매체 빌보드가 발표한 최신 차트(4월 13일 자)에 따르면, 방탄소년단 제이홉이 지난달 29일 발매한 스페셜 앨범 ‘HOPE ON THE STREET VOL.1’이 메인 앨범차트 ‘빌보드 200’에 5위로 진입했다.제이홉은 지난 2018년 발매한 믹스테이프 ‘Hope World’로 ‘빌보드 200’에 처음 진입(솔로 앨범 기준)했다. 그는 2022년 내놓은 첫 솔로 앨범 ‘Jack In The Box’에 이어 이번 앨범까지 3연속으로 이 차트에 이름을 올렸으며, ‘HOPE ON THE STREET VOL.1’으로는 자체 ‘빌보드 200’ 최고 순위를 경신했다.‘HOPE ON THE STREET VOL.1’은 또한 ‘월드 앨범’에서 1위를 차지했다. 이 앨범은 ‘톱 앨범 세일즈’와 ‘톱 커런트 앨범’에서는 나란히 미국의 팝스타 비욘세(Beyonce)의 신보 ‘Cowboy Carter’에 뒤이어 2위에 자리했다.앨범 타이틀곡 ‘NEURON (with 개코, 윤미래)’은 ‘월드 디지털 송 세일즈’(1위), ‘디지털 송 세일즈’(5위), ‘글로벌(미국 제외)’(38위), ‘글로벌 200’(84위) 등 여러 차트에 포진했다.앨범 수록곡의 인기도 돋보인다. 특히 ‘월드 디지털 송 세일즈’에서는 ‘NEURON’을 필두로 ‘i wonder... (with Jung Kook of BTS)’(2위), ‘on the street (solo version)’(3위)’, ‘i don't know (with 허윤진 of LE SSERAFIM)’(4위), ‘what if... (dance mix with JINBO the SuperFreak)’(5위)가 1~5위를 휩쓸었다. 정국이 피처링에 참여한 ‘i wonder...’는 ‘디지털 송 세일즈’(12위), ‘글로벌(미국 제외)’(132위)에도 들었다.정국의 솔로 앨범 ‘GOLDEN’은 ‘빌보드 200’ 154위로 22주 연속 이 차트에 머물며 K-팝 솔로 가수 작품의 최장기 차트인 기록을 이어갔다.김서윤 텐아시아 기자 seogugu@tenasia.co.kr