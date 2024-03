/사진 = 엠넷

CJ ENM의 엠넷이 새롭게 선보이는 2024년 글로벌 K팝 걸그룹 데뷔 프로젝트 '아이랜드2(I-LAND2) : N/a'(이하 '아이랜드2 : N/a')가 프로듀서 및 디렉터 라인업을 공개했다.오는 4월 18일 오후 8시 50분 첫 방송되는 '아이랜드2 : N/a'에서 세상에 없던 아이코닉한 컬래버 걸그룹의 탄생을 이끌어갈 프로듀서 및 디렉터로 태양, 24(투애니포), VVN(비비엔), 모니카, 리정이 나선다. 각 분야 최고의 실력파로 구성된 조합에 프로그램에 대한 기대감을 더욱 고조시키고 있다.'아이랜드2 : N/a'는 Mnet만의 차별화된 포맷을 기반으로 한 신선한 기획과 프로듀싱 노하우, 세계가 인정한 월드 클래스 프로듀서 테디(Teddy)의 만남으로 본 방송 전부터 뜨거운 관심이 쏠리고 있다. 배우 송강의 스토리텔러 참여로 톱클래스 삼각편대를 완성한 가운데, 세상에 없던 아이코닉한 컬래버레이션을 완성시킬 최고의 프로듀서와 디렉터 군단이 18일 공개된 영상과 포스터를 통해 베일을 벗었다.'아이랜드2 : N/a'의 메인 프로듀서로 레전드 올라운더 태양이 합류한다. 그룹 빅뱅으로 데뷔한 후 노래, 퍼포먼스, 프로듀싱까지 모두 완벽한 전천후 아티스트로 사랑받고 있는 그는 테디와 함께 차세대 글로벌 걸그룹으로 활동할 재능 있는 참가자들을 발굴하고 성장을 도울 예정이다. 태양은 티저 영상을 통해 "가수로서 가질 수 있는 정체성과 실력, 인성 등을 제가 잘 전달하고 가르쳐보고 싶다"며 메인 프로듀서로서의 출사표를 던졌다.독자적인 스타일과 세련된 감각의 음악으로 K팝의 트렌드를 선도 중인 24(투애니포), VVN(비비엔)은 '아이랜드2 : N/a'의 뮤직 프로듀서로 출격한다. 24는 블랙핑크 '뚜두뚜두'를 비롯해 제니 'SOLO', 로제 'On The Ground', 전소미 'DUMB DUMB' 등의 메가 히트곡들을 탄생시켰다. VVN 역시 빅뱅의 '봄여름가을겨울', 블랙핑크 'Ready For Love', 지수 '꽃' 등을 작업하며 K팝신에 강렬한 인상을 남긴 바 있다. 24는 "24인 지원자 중에 스타성이 없는 사람은 없다. 얼마나 빠른 시간 내에 자기 능력을 끌어내느냐가 중요"라고 전했으며, VVN은 "저희의 특별한 프로듀싱으로 좋은 그룹이 탄생하지 않을까 싶다"고 자신감을 드러냈다.Mnet '스트릿 우먼 파이터'를 통해 대한민국에 댄스 열풍을 불러일으킨 모니카, 리정은 '아이랜드2 : N/a'의 퍼포먼스 디렉터로 다시 뭉친다. 모니카는 "테크닉 외에도 필요한 무대 장악력, 프로페셔널함 등 눈에 보이지 않는 것들을 끄집어내고 싶다"고 각오를 밝혔고, 리정 또한 "어떻게 해야 요령 있게 춤을 추는지 알려주고 싶다. 참가자들이 무궁무진한 포텐셜을 가졌다고 생각하기에 끝까지 보는 재미가 충분할 것 같다"며 궁금증을 유발했다.'아이랜드2 : N/a'에는 총 10개국 13개 도시에서 진행된 대규모 글로벌 오디션을 거쳐 최종 24인의 지원자가 입성한다. 자신만의 뚜렷한 육성 철학과 풍부한 제작 경험을 바탕으로 프로듀싱을 진두지휘할 총괄 프로듀서 테디와 함께 메인 프로듀서 태양, 뮤직 프로듀서 24와 VVN, 퍼포먼스 디렉터 리정과 모니카는 예측 불가능한 무한한 가능성을 가진 지원자들의 재능을 발굴하고 함께 성장을 도울 예정이다. "K팝 문화를 이끄는 다음 세대를 찾아가고 싶다. 이 프로그램을 통해 여러분이 예상할 수 없는 아티스트의 색깔을 만들어 보고 싶다. 한번 세상을 바꿔봅시다"라고 당찬 포부를 밝혔다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr