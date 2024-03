/ 사진제공 = F&F엔터테인먼트

그룹 유니스(UNIS)가 두 번째 콘셉트 포토를 공개했다.11일 0시 유니스(진현주, 나나, 젤리당카, 코토코, 방윤하, 엘리시아, 오윤아, 임서원)는 공식 SNS 채널을 통해 데뷔 앨범 'WE UNIS(위 유니스)'의 스타트 버전 두 번째 콘셉트 포토를 공개했다.이번 콘셉트 포토에서는 멤버 개개인의 개성과 매력을 더욱 뚜렷하게 보여준다. 먼저 모래 위 앉아있는 진현주의 모습을 시작으로 당당한 자태를 내뿜는 나나, 깊은 눈빛으로 신비로운 무드를 풍기는 젤리당카, 무표정한 얼굴로 한 곳을 뚫어지게 쳐다보는 방윤하까지. 네 멤버 모두가 저마다 다채로운 포즈와 표정을 취했다.더불어 이날 정오부터 앨범 예약 판매가 시작된다. 유니스의 미니 1집 'WE UNIS' 앨범은 'START Ver.'과 'STORY Ver.' 총 2가지로 출시된다. 앨범에는 84페이지 분량의 포토북을 비롯해 메시지 포스트 카드, 렌티큘러 포토카드, 포토카드, 미니 엘홀더, 스티커, 포스터 등이 포함됐다.유니스는 SBS와 F&F엔터테인먼트가 공동 제작한 오디션 프로그램 '유니버스 티켓'을 통해 탄생한 걸그룹으로 멤버는 진현주, 나나, 젤리당카, 코토코, 방윤하, 엘리시아, 오윤아, 임서원으로 구성됐다. 이들은 오는 27일 첫 번째 미니앨범 'WE UNIS'를 발매하고 데뷔한다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr