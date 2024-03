/ 사진제공=SM엔터테인먼트

/ 사진제공=SM엔터테인먼트

레드벨벳 웬디가 새로운 콘셉트의 티저 이미지와 콘셉트 클립을 공개했다.3월 12일 두 번째 미니앨범 ‘Wish You Hell’(위시 유 헬)로 컴백하는 웬디는 오늘(6일) 0시 레드벨벳 각종 SNS에 키치하면서도 세련된 웬디의 감각적인 무드를 담은 티저 이미지와 콘셉트 클립을 오픈했다.특히 무표정한 얼굴 속 몽환적인 분위기를 자아내는 웬디는 이번 컴백을 통해 첫 솔로 앨범과는 다른 매력을 예고, 두 번째 미니앨범으로 보여줄 웬디만의 독보적인 음악과 콘셉트에 호기심을 불러일으키고 있다.더불어 이번 앨범에 수록된 ‘Queen Of The Party’(퀸 오브 더 파티)는 리드미컬한 드럼과 통통 튀는 신스 사운드가 매력적인 팝 댄스 곡으로, 가사에는 나만의 공간에서 어떤 방해도 없이 혼자만의 파티를 열고 스스로 퀸(Queen)이 되어 마음껏 즐기는 모습을 생생하게 그렸으며, 오롯이 나에게 집중하는 순간의 소중함을 노래하는 웬디의 시원한 보컬이 더해졌다.한편, 웬디 두 번째 미니앨범 ‘Wish You Hell’은 3월 12일 오후 6시 각종 음악 사이트에서 음원 공개되며, 현재 각종 온, 오프라인 음반 매장에서 예약 구매가 가능하다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr