'JYP 글로벌 루키' VCHA, 컴백 타이틀곡명은 'Only One'

JYP엔터테인먼트(이하 JYP) 신인 걸그룹 VCHA가 신곡 'Only One'(온리 원)을 발표하고 글로벌 팬심을 달군다.VCHA(렉시, 카밀라, 켄달, 사바나, 케이지, 케일리)는 3월 15일 두 번째 싱글 'Only One'을 발매한다. JYP는 3일 오후 2시 공식 SNS 채널에 트랙리스트 이미지를 공개하고 여섯 멤버의 매력을 가득 실은 신작을 예고했다.싱글 2집에는 타이틀곡 'Only One'과 수록곡 'Favorite Girl'(페이보릿 걸)이 실린다. 타이틀곡은 데뷔 싱글 'Girls of the Year'(걸즈 오브 더 이어) 수록곡 'XO Call Me'(엑스오 콜 미)를 만든 티파니 지아(Tiffany Gia), 프리 데뷔 싱글 'SeVit (NEW LIGHT)'(새빛)에 수록된 'Go Getter'(고 게터), 박진영(J.Y. Park)의 'Changed Man'(체인지드 맨)을 작업한 스페이스 프라이메이츠(Space Primates) 등 유수 작가진이 합심했다.VCHA는 컴백 후 3월 16일(현지시간)에는 트와이스 다섯 번째 월드투어 'READY TO BE'(레디 투 비) 일환 미국 라스베이거스 얼리전트 스타디움 공연의 스페셜 오프닝 스테이지를 장식한다. 지난 2월 멕시코와 브라질 무대에 이어 미국까지 미주 대형 스타디움 관중의 뜨거운 함성 속 '글로벌 루키' 활약상을 높인다.6인조 신예 VCHA는 K팝 대표 기획사 JYP와 유니버설 뮤직 그룹(Universal Music Group) 산하 빌보드 선정 미국 내 NO.1 레이블 리퍼블릭 레코드(Republic Records)가 협업한 초대형 프로젝트 'A2K'(에이투케이, America2Korea)를 통해 결성됐다. 2024년 1월 정식 데뷔부터 3월 새 싱글까지 맹활약 중인 VCHA의 행보에 기대가 모인다.한편 VCHA의 싱글 2집 'Only One'과 동명 타이틀곡은 3월 15일(금) 오후 1시 정식 발매된다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr