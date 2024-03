NCT WISH, 데뷔곡 ‘WISH’ 퍼포먼스 비디오

NCT WISH의 데뷔곡 'WISH' 퍼포먼스 비디오가 공개됐다.2일 유튜브 NCT WISH 채널에 공개된 신곡 'WISH' 퍼포먼스 비디오는 청량한 음악과 어우러진 NCT WISH의 에너제틱한 퍼포먼스가 담겨있다. 영상 속 큐피드 콘셉트에 맞춘 NCT WISH의 하얀색 의상과 신전을 연상케 하는 배경은 기대감을 더했다.타이틀 곡 'WISH'는 올드스쿨 힙합을 기반으로 한 미디엄 템포의 댄스 곡이다. NCT WISH는 3월 4일 오후 8시 서울 용산구 블루스퀘어 마스터카드홀에서 'NCT WISH’s WISHLIST'(엔시티 위시스 위시리스트) 데뷔 소감 및 싱글과 관련된 다양한 이야기를 들려줄 예정이다.한편 NCT WISH 데뷔 싱글 'WISH'는 2월 28일 오후 6시 각종 음악 사이트에서 음원 공개됐으며, 3월 4일 음반으로도 발매된다.이하늘 텐아시아 기자 greenworld@tenasia.co.kr