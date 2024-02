사진=텐아시아DB

NCT 정우가 '2월 이달의 가수'로 선정됐다.텐아시아는 최근 글로벌 투표 서비스 플랫폼 탑텐 텐아시아 홈페이지를 통해 '2월 생일자의 주인공'을 뽑는 투표를 진행했다.NCT 정우는 2월 생일인 K팝 아티스트 가운데 가장 많은 표를 받아 '2월의 가수'로 뽑혔다.정우의 생일은 1998년 2월 19일. 정우는 NCT, NCT U, NCT 127, NCT 도재정 멤버로 활동하고 있다. 그는 2018년 3월 NCT U 멤버로 활동을 시작했다. 정우는 정식 데뷔 전부터 SM루키스의 멤버로 공개된 바 있다.정우는 청아하고 아름다운 목소리를 가졌다는 장점이 있다. 안정적인 보컬 실력으로 곡을 매끄럽게 이끌어간다. 2021년 9월 발매된 NCT 127의 정규 3집 '스티커(Sticker)'에서는 '지구말로는 그거 L.O.V.E', '니가 내 보스란 그 말이야'의 킬링파트로 음악을 더욱 다채롭게 만들었다.정우는 긴 팔다리와 늘씬한 몸매로 춤의 디테일을 살린다. 시원시원하면서도 날렵한 동작으로 완성한 퍼포먼스로 눈길을 끈다. 도톰한 입술과 깊은 눈망울, 오똑한 콧대를 가진 정우는 이목구비가 곱고 조화로운 멤버로 꼽힌다.정우는 지난해 10월 NCT 127 활동을 했다. NCT 127은 당시 정규 5집 '팩트 체크(Fact Check)'를 발매했다. 동명의 타이틀곡 '팩트 체크'는 강렬한 메인 신스 루프와 아프로 리듬이 어우러진 댄스 곡이다. 가사에는 NCT 127을 그 자체로 영원한 가치를 지니는 '작품', '불가사의'에 빗대어 우리를 '팩트 체크' 해봐도 더 이상 두려울 것이 없고, 우리는 잘나간다는 자신감 넘치는 메시지를 담았다.11월에는 NCT 127의 세 번째 투어 '네오 시티 : 서울 – 더 유니티(NEO CITY : SEOUL – THE UNITY)'를 개최했다. 이후 지난해 12월에는 NCT 127이 겨울 스페셜 싱글 '비 데어 포 미(Be There For Me)'을 선보였다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr