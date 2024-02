슬기

레드벨벳 슬기(에스엠엔터테인먼트 소속)의 새로운 매력을 만날 수 있는 유튜브 채널 '하이슬기 Hi Seulgi'가 개설됐다.‘하이슬기 Hi Seulgi’는 패션, 뷰티, 취미 등 슬기의 트렌디한 라이프스타일을 확인할 수 있는 채널로, 오는 8일 오후 7시 첫 에피소드가 공개되며, 이후 매주 금요일 오후 7시에 다채로운 콘텐츠가 순차 오픈된다.특히 슬기는 유니크한 스타일과 남다른 콘셉트 소화력으로 모든 분야에서 ‘워너비 아이콘’으로 손꼽히는 만큼, 이번 채널은 슬기의 다채로운 모습을 보다 친근하게 선보일 예정이어서 글로벌 팬들의 높은 관심이 기대된다.더불어 첫 에피소드 공개에 앞서 지난 6일 오후 7시 ‘하이슬기 Hi Seulgi’ 채널을 통해 티저 영상이 깜짝 공개, 슬기만의 독보적인 무드를 오롯이 담아낸 감각적인 영상으로 앞으로 보여줄 콘텐츠에 대한 호기심을 한층 끌어올렸다.한편, 슬기는 레드벨벳 활동을 통해 글로벌한 인기를 얻고 있음은 물론, 솔로 앨범, OST, 패션, 뷰티 등 다양한 분야에서 맹활약하며 많은 사랑을 받고 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr