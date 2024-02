/ 사진제공=SM엔터테인먼트

/ 사진제공=SM엔터테인먼트

NCT 텐이 신곡 ‘Lie With You’(라이 위드 유)를 발매한다.2월 13일 발매되는 텐 첫 미니앨범 ‘TEN’(텐)의 수록곡 ‘Lie With You’는 아련하고 몽글몽글한 감성의 기타 사운드가 인상적인 미디엄 템포의 팝 곡으로, 연인이 나란히 누워 속삭이는 사랑의 말을 가사에 담아 로맨틱한 무드를 연출했다.특히 2월 5일 0시 유튜브 NCT 채널을 통해 ‘Lie With You’ 트랙비디오가 오픈되며, 글로벌 팬들의 높은 관심이 쏠린 신곡을 미리 만날 수 있다.또한 이번 앨범은 중독성 있는 강렬한 팝 댄스 장르의 타이틀 곡 ‘Nightwalker’(나이트워커)를 포함해 다양한 분위기의 영어곡 총 6곡으로 구성됐다.한편, 텐 첫 미니앨범 ‘TEN’은 2월 13일 오후 6시 각종 음악 사이트에서 전곡 음원 공개된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr