/ 사진제공=SM엔터테인먼트

‘SM 신인’ 라이즈(RIIZE)와 NCT WISH(엔시티 위시)가 미국 그래미닷컴이 선정한 ’2024년 주목해야 할 K팝 신인’에 등극했다.미국 그래미닷컴은 1월 26일(현지시간) 공식 홈페이지를 통해 ‘2024년 주목해야 할 K팝 신인 11팀 (11 Rookie K-Pop Acts To Know In 2024)’을 발표, 여기에 라이즈와 NCT WISH가 동시에 이름을 올렸다.이들은 라이즈에 대해 “올해 K팝 신에서 SM은 라이즈의 성장에 힘입어 더욱 바빠질 것 같다. 라이즈는 겨울에 어울리는 ‘Love 119’을 포함한 역대 발표곡들이 여러 차례 차트를 강타하며 성공을 증명했다”고 소개했으며, NCT WISH에 대해 “NCT WISH의 데뷔가 임박한 가운데, 지난해 말 프리 데뷔 싱글 ‘Hands Up’과 ‘We Go!’를 발표하며 전 세계에 다이내믹하고 밝은 에너지를 전파했다”고 호평했다.라이즈는 ‘함께 성장(Rise)하고 꿈을 실현(Realize)해 나아가는 팀’으로, 앞서 전 세계 아티스트를 대상으로 그래미닷컴, 애플뮤직·샤잠이 각각 발표한 ‘2024년 주목해야 할 아티스트’에 K팝 보이그룹 중 유일하게 선정되었으며, 첫 싱글 앨범 ‘Get A Guitar’로 2023년 9월 데뷔한 지 일주일 만에 ‘밀리언셀러’에 등극함은 물론, 최근 공개한 싱글 ‘Love 119’으로 멜론 TOP100 차트 3위 및 주간 차트 7위, 벅스 주간 차트 2주 연속 1위에 오르는 등 꾸준한 상승세를 보여주고 있다.NCT WISH는 ‘WISH for OUR WISH’(위시 포 아워 위시)라는 캐치프레이즈 아래 음악과 사랑으로 모든 이들의 소원과 꿈을 응원하며 함께 이루어 가자는 포부를 지닌 팀으로, 시온, 리쿠, 유우시, 재희, 료, 사쿠야 등 6명 멤버로 구성되어 있으며, 2월 21일 ‘SMTOWN LIVE 2024 SMCU PALACE @TOKYO’(에스엠타운 라이브 2024 에스엠씨유 팰리스 @도쿄)에서 화려하게 데뷔 후 2월 28일 데뷔 싱글 ‘WISH’를 각종 글로벌 음악 플랫폼에서 동시 발매하고 본격적인 활동에 돌입한다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr