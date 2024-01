사진 제공=YG엔터테인먼트

YG 신인 걸그룹 베이비몬스터가 컴백을 앞두고 아사, 치키타의 'Stuck In The Middle' 캐릭터 포스터를 공개했다.27일 YG엔터테인먼트 공식 블로그에 캐릭터 포스터를 게재했다. 아사와 치키타는 화이트 톤의 드레스를 착용한 채 순백의 요정 같은 비주얼이다. 깃털 장식과 진주 목걸이, 풍성한 코르사주 핀 등의 다양한 액세사리를 착용하고 있는 바. 데뷔곡 'BATTER UP'과는 사뭇 다른 콘셉트다.베이비몬스터의 'Stuck In The Middle' 음원과 뮤직비디오는 2월 1일 자정에 베일을 벗는다. 멤버들의 뛰어난 가창력과 유니크한 음색을 느낄 수 있는 새로운 스타일의 곡이라고. 다가오는 4월 1일에는 첫 번째 미니앨범 발매도 예정돼 있다. 멤버 아현이 복귀를 확정하며, 7인조 활동을 앞두고 있는 상황이다.이하늘 텐아시아 기자 greenworld@tenasia.co.kr