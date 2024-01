/ 사진제공=각 소속사

Mnet ‘엠카운트다운’에서 슈퍼주니어-L.S.S., 설아, 김재환, AB6IX 등이 무대를 꾸민다.오늘(25일) 방송되는 Mnet ‘엠카운트다운’에서는 그룹 슈퍼주니어 멤버 이특, 신동, 시원으로 구성된 새로운 유닛 슈퍼주니어-L.S.S.(SUPER JUNIOR-L.S.S.)가 첫 음악방송 데뷔 무대를 선보인다. 언제 어디서든 준비된 자세로 자신감 있는 모습을 보여주겠다는 포부를 담은 신곡 ‘Suit Up(수트 업)’을 통해 명실상부한 존재감을 확인할 수 있다고.데뷔 8년 만에 솔로로 변신한 그룹 우주소녀의 설아(SEOLA)도 ‘엠카운트다운’에 출격한다. 첫 번째 싱글 ‘INSIDE OUT'(인사이드 아웃)의 타이틀곡 ‘Without U’(위드아웃 유)는 아픔에서 벗어나 새롭게 태어나겠다는 메시지를 그린 곡으로, 설아의 탄탄한 보컬과 감성적인 어쿠스틱 사운드가 돋보이는 데뷔 무대를 예고했다.김재환의 컴백 무대도 만나볼 수 있다. 새 싱글 ‘ponytail'(포니테일)로 돌아온 김재환은 특유의 세련되고 다채로운 음색은 물론, 중독성 넘치는 캐치한 후렴구와 유쾌한 랩 파트도 선보이며 색다른 매력을 마음껏 발산할 예정이다. 김재환만의 밝고 유쾌한 에너지를 녹여낸 자연스러운 무대 매너와 제스처, 표정 연기를 선보이며 듣는 재미를 넘어 보는 재미까지 더한 다.에이비식스(AB6IX)는 신보 ‘THE FUTURE IS OURS : FOUND’(더 퓨처 이즈 아워스 : 파운드)의 타이틀 곡 'GRAB ME’(그랩 미) 무대를 ‘엠카운트다운’에서 공개한다. 절망의 순간에도 희망의 손을 놓지 않고 팬들과 함께 사랑과 믿음으로 이겨내겠다는 약속과 다짐을 어떤 무대로 완성할지 귀추가 주목된다.이 밖에 씨아이엑스(CIX), 이븐(EVNNE)도 오늘 ‘엠카운트다운’에서 컴백 열기를 이어간다. 먼저 씨아이엑스는 신보 ‘0 or 1’(제로 오어 원)의 타이틀곡 ‘Lovers or Enemies’(러버스 오어 에너미스)로 첫 컴백 무대를 꾸민다. 이븐은 두 번째 미니 앨범 ‘Un: SEEN’(언: 씬)의 타이틀곡 ‘UGLY’(어글리)를 통해 자유분방한 악동의 이미지를 마음껏 드러낼 계획이다.신인 그룹 투어스(TWS)는 ‘엠카운트다운’에서 화려한 데뷔 무대를 갖는다. 첫 미니앨범 ‘Sparkling Blue'(스파클링 블루)를 발매, 가요계에 당찬 도전장을 내민 이들은 청량한 에너지가 드러나는 타이틀곡 ‘첫 만남은 계획대로 되지 않아’와 파워풀한 칼군무의 수록곡 ‘Oh Mymy : 7s’(오마마)로 환상적이면서도 감각적인 스테이지를 완성할 예정이다.한편 이번 주 Mnet ‘엠카운트다운’은 오늘(25일) 오후 6시에 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr