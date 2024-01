[사진제공=웨이크원]

국내 유력 시상식서 신인상을 휩쓸고 있는 ZEROBASEONE(제로베이스원)이 미국 시상식에서도 후보로 이름을 올렸다.지난 18일(이하 현지시간) 미국 아이하트라디오 측이 공식 홈페이지를 통해 공개한 '2024 아이하트라디오 뮤직 어워즈(2024 iHeartRadio Music Awards)' 후보 리스트에 따르면, ZEROBASEONE(성한빈, 김지웅, 장하오, 석매튜, 김태래, 리키, 김규빈, 박건욱, 한유진)은 올해 신설된 베스트 뉴 아티스트(Best New Artist (K-pop)) 부문에 노미네이트됐다.ZEROBASEONE은 지난해 7월 발매한 데뷔 앨범 'YOUTH IN THE SHADE (유스 인 더 셰이드)'와 11월 발매한 두 번째 미니 앨범 'MELTING POINT (멜팅 포인트)'로 2연속 '더블 밀리언셀러'에 등극하며 K-팝의 새로운 역사를 써 내려가고 있다.특히, 이들은 데뷔 후 지금까지 '2023 K 글로벌 하트 드림어워즈', '2023 더팩트 뮤직 어워즈', '2023 MAMA AWARDS', '멜론뮤직어워드(MELON MUSIC AWARDS, MMA2023)', '2023 아시아 아티스트 어워즈 인 필리핀(2023 Asia Artist Awards in the Philippines)', '제33회 서울가요대상', '38회 골든디스크 어워즈 with 만디리', '써클차트 뮤직 어워즈 2023' 등 국내 유력 시상식에서 신인상 8관왕을 포함 총 14개 트로피를 들어 올리며 대체불가 '5세대 아이콘'으로 활약하고 있다.한편, '2024 아이하트라디오 뮤직 어워즈'는 지난 한 해 동안 아이하트라디오 방송국과 공식 애플리케이션에서 가장 많이 재생된 음악과 아티스트를 선정하는 시상식으로, 오는 4월 1일 저녁 8시(미 동부시간 기준)부터 10시까지 미국 로스앤젤레스 돌비 극장(Dolby Theatre)에서 진행된다. 이 시상식은 미국 전역의 아이하트라디오 방송국과 애플리케이션을 통해서 중계될 예정이다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr