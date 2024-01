[종합] 후이 "새 앨범 콤플렉스, 나를 상징한 단어"…펜타곤 리더의 '홀로서기'

펜타곤 후이가 연예계 데뷔 8년 만에 첫 솔로 앨범으로 찾아왔다.후이는 16일 오후 4시 서울 광진구 예스24라이브홀에서 첫 솔로 미니 앨범 'WHU IS ME : Complex'(후 이즈 미 : 콤플렉스) 발매 기념 쇼케이스를 진행했다.이날 후이는 "8년 만에 처음 솔로 앨범을 발매하게 됐다. 솔로 신인 가수 후이다"라며 운을 띄웠다.이어 "꽤 오랜 시간 앨범을 준비해 왔다. 아직 실감은 안 난다. 본격적으로 앨범 이야기를 한 것은 지난해 11월 정도였다. 혼자 준비해야 할 것이 많더라. 그간 앨범 발매를 위해 도와주셨던 분들, 멤버들의 소중함을 느낄 수 있는 시간이었다"고 고백했다.펜타곤 멤버들은 후이의 솔로 앨범 뮤직비디오 촬영 현장도 찾았다. 이와 관련, 후이는 "처음으로 혼자 찍었다. 모든 멤버가 현장에 와줬고, 응원도 해줬다. 얼굴을 바라보는 것만으로도 힘이 됐다. 멤버들 덕분에 잘 끝낼 수 있었다"라고 했다.또 "지금까지의 후이는 콤플렉스가 많았다. 그런 부분을 이겨내고 해소하기 위해 노력했던 시간이 있다. 콤플렉스는 나를 만든 단어이기도 하다. 후이를 잘 설명하는 단어라 생각해 앨범명을 정했다"고 언급했다.더불어 "솔로 데뷔 앨범 타이틀곡 '흠뻑'에 대해 "내가 할 수 있는 최대치의 역량을 쏟아낸 곡"이라고 운을 띄웠다.이어 "사이다 같은 느낌을 주는 곡이다. 답답한 감정, 느낌을 씻겨줄 것"이라고 자신했다. 더불어 "무대에서 뛰어놀고 싶었는데 딱 그런 곡이다. 타이틀 곡을 10번 이상 수정했다. 많은 고민을 하면서 '콤플렉스'가 있는 후이에게 더 몰입하고 싶었다"고 말했다.공개된 트랙리스트에 따르면 후이의 미니 1집 '후 이즈 미 : 콤플렉스'에는 타이틀곡 '흠뻑'을 비롯, 'MELO', 'Cold Killer', '봄이 오면 겨울은 지나가'까지 총 4곡이 수록된다.후이는 수많은 히트곡을 탄생시킨 '자체 제작돌'답게 이번 신보의 전곡 작사, 작곡에 참여해 눈길을 끈다. 감미로운 음색과 차별화된 퍼포먼스에 이어 뛰어난 셀프 프로듀싱 능력까지 보여줄 예정이다.후이의 첫 솔로 미니 앨범 'WHU IS ME : Complex'(후 이즈 미 : 콤플렉스) 이날 오후 6시 각종 음원사이트를 통해 공개된다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr