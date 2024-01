/ 사진=텐아시아DB

올아워즈 온 / 사진=텐아시아DB

신인 그룹 올아워즈가 데뷔하게 된 소감을 전했다.10일 서울 광장동 예스24라이브홀에서 올아워즈의 첫 번째 미니 앨범 'ALL OURS(올아워즈)' 발매 기념 쇼케이스가 열렸다.올아워즈는 건호, 유민, 제이든, 민제, 마사미, 현빈, 온 등 일곱 멤버로 구성된 이든엔터테인먼트 첫 번째 보이 그룹. 특히 과거 JYP엔터테인먼트의 부사장으로 2PM, 트와이스(TWICE), 스트레이 키즈(Stray Kids), ITZY(있지) 등 K-POP 아티스트들을 총괄했던 조해성 대표가 직접 올아워즈의 제작에 참여했다.꿈에 그리던 데뷔를 하게 된 소감을 묻자 유민은 "첫 쇼케이스인 만큼 긴장이 많이 된다. 긴장이 되지만 준비한 무대를 보여드릴 수 있어서 기쁘다"고 답했다.이들의 팀명 올아워즈(ALL(H)OURS)는 "우리의 모든 것, 우리가 가진 모든 것"이라는 뜻의 'ALL OURS'와 "언제나, 매 순간"이라는 뜻의 'ALL HOURS' 두 가지 의미를 담아 "매 순간 우리가 가진 모든 것을 쏟아부어 보여 주겠다"는 메시지를 전한다.이와 관련 건호는 "우리가 가진 모든 것을 쏟아붓겠다는 각오"라고 포부를 밝혔다. 온은 "이름을 처음 들었을 때 조금 평범하다고 생각을 했다. 팀명에 특이한 점이 묵음 'H'가 있다. 이걸 하트로 바꾼다면 '모든 사랑은 우리의 것이다' 라는 뜻이 된다. 이런 식으로 다양하게 응용할 수 있다는 점을 듣고 의미있다고 생각했다. 팀명이 멤버들의 이미지와 잘 맞는다고 생각해서 지금은 좋아하는 이름이다"라고 설명했다.타이틀곡 '으랏차차(GOTCHA)'는 시작부터 끝까지 강렬한 베이스 사운드가 인상적인 곡. 건호는 "팀명이기도 한 이번 앨범은 저희가 가진 모든 것을 쏟아부으려고 하는 앨범이다. 많은 기대 부탁드린다"고 말했다. 제이든은 "으랏차차는 모든 멤버가 으랏차차 나아가자는 포부를 담은 곡"이라고 자신했다.데뷔 앨범 'ALL OURS'에는 'Drift(드리프트)', '으랏차차(GOTCHA)', 'WAO WAO(와오 와오)', 'Racer(레이서)', 'ALL OURS(올아워즈)' 등 올아워즈의 거침없는 패기가 돋보이는 다섯 곡이 수록됐다.한편 올아워즈의 첫 번째 미니 앨범 'ALL OURS'는 10일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 발매된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr