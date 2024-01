/ 사진=텐아시아DB

신인 그룹 올아워즈가 롤모델을 꼽았다.10일 서울 광장동 예스24라이브홀에서 올아워즈의 첫 번째 미니 앨범 'ALL OURS(올아워즈)' 발매 기념 쇼케이스가 열렸다.올아워즈는 건호, 유민, 제이든, 민제, 마사미, 현빈, 온 등 일곱 멤버로 구성된 이든엔터테인먼트 첫 번째 보이 그룹.특히 과거 JYP엔터테인먼트의 부사장으로 2PM, 트와이스(TWICE), 스트레이 키즈(Stray Kids), ITZY(있지) 등 K-POP 아티스트들을 총괄했던 조해성 대표가 직접 올아워즈의 제작에 참여했기에 JYP 박진영의 조카그룹, 스트레이 키즈의 사촌 그룹으로 불리기도.현빈은 "그렇게 불린다는 것 만으로도 기쁘다. 아이돌을 시작한 계기가 스트레이 키즈 현진 선배님을 보고 나서다. 그런 이름을 받은 만큼 좀더 열심히 해야겠다는 생각을 했다. 스트레이 키즈 선배님들의 케미를 닮고 싶다. 서로 친하고 친구처럼 지내는 모습을 닮고 싶다"고 팬심을 드러냈다.제이든은 "팀의 롤모델은 연습할 때 카피곡으로 세븐틴 선배님들의 노래를 많이 연습했다. 세븐틴 선배님들의 칼군무를 배우고 싶어서 그만큼 합을 중요시 하고 칼각, 칼군무를 원하기 때문에 롤모델은 세븐틴 선배님이다"고 전했다.유민은 "개인적으로는 방탄소년단 정국 선배님을 롤모델로 삼고 있다. 솔로로도 데뷔하지 않았나. 그때 정국 선배님에게서 나오는 아우라가 너무 멋져서 그 아우라를 닮고 싶었다"고 말했다.데뷔 앨범 'ALL OURS'에는 'Drift(드리프트)', '으랏차차(GOTCHA)', 'WAO WAO(와오 와오)', 'Racer(레이서)', 'ALL OURS(올아워즈)' 등 다섯 곡이 수록됐다.한편 올아워즈의 첫 번째 미니 앨범 'ALL OURS'는 10일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 발매된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr