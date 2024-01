/ 사진제공=큐브엔터테인먼트

펜타곤 후이가 콘셉트 포토를 공개했다.큐브 엔터테인먼트는 4일 0시 공식 SNS 채널을 통해 후이의 첫 솔로 미니 1집 'WHU IS ME : Complex'(후 이즈 미 : 콤플렉스) 세 번째 콘셉트 이미지를 오픈했다.세 번째 콘셉트 이미지에서는 'WHU IS ME : Complex'라고 적힌 앨범명과 함께 다양한 모습의 후이를 만날 수 있다. 기타를 껴안고 있는 모습을 통해 후이의 댄디한 매력과 분위기가 보는 이들의 설렘을 유발했다.후이는 화이트와 블랙이 섞인 스트라이프 상의와 블랙진으로 스타일링을 완성시켜 유니크하면서도 패셔너블한 소년 감성을 물씬 풍기기도.후이는 수많은 히트곡을 탄생시킨 '자체 제작돌'답게 이번 신보의 전곡 작사, 작곡에 참여했다. 감미로운 음색과 차별화된 퍼포먼스에 이어 뛰어난 셀프 프로듀싱 능력까지 자랑하는 후이가 이번 앨범을 통해 어떤 자작곡들을 선보일지 팬들의 기대감이 커지고 있다.한편, 후이의 첫 솔로 데뷔 미니 1집 'WHU IS ME : Complex'(후 이즈 미 : 콤플렉스)는 16일 오후 6시 각종 온라인 음원사이트를 통해 발매된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr