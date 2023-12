아이브, 탄산 음료 新 캠페인 파트너...'청량 甲' 매력 발산 예고

그룹 아이브(IVE)가 펩시의 새 캠페인에 함께한다.펩시와 스타쉽엔터테인먼트(이하 스타쉽)는 지난 29일 오후 8시 공식 유튜브 채널을 통해 '2024 펩시 캠페인' 파트너 아이브의 커밍순 티저 영상을 깜짝 공개했다.공개된 티저 영상은 올여름 무더위를 시원하게 날려준 '2023 펩시 캠페인' 컬래버레이션 곡 '아이 원트(I WANT)' 뮤직비디오 속 아이브의 모습을 담고 있어 단번에 시선을 사로잡았다.이어 리더 안유진을 시작으로 레이, 리즈, 이서, 가을, 장원영까지 멤버들의 화려한 비주얼을 클로즈업한 개인 컷이 차례로 비춰졌다. 멤버 각자의 톡톡 튀는 개성과 쿨한 매력이 담긴 장면들이 뜨거웠던 지난 펩시 캠페인의 열기를 되새기게 만들었다.끝으로 캐주얼한 블랙 의상을 입고 시크한 카리스마를 발산하는 아이브의 모습과 함께 '2024 커밍순(COMING SOON)'이라는 문구가 반짝이며 영상이 마무리돼 펩시의 새 캠페인에 대한 기대감을 증폭시켰다.앞서 지난 2021년에는 안유진이, 지난 2022년에는 장원영과 이서가, 올해는 아이브 여섯 멤버 모두가 펩시 캠페인에 참여해 제품의 짜릿한 청량감을 널리 전파했다. 다가오는 2024년 또 한 번 완전체로 펩시와 함께하게 된 아이브가 어떤 색다른 매력으로 글로벌 팬심을 사로잡을지 기대가 모아진다.펩시와 스타쉽은 추후 아이브와 함께하는 '2024 펩시 캠페인'의 다양한 프로모션 콘텐츠를 순차적으로 공개할 예정이다.한편, 아이브는 '2023 K 글로벌 하트 드림 어워즈'에서 K 글로벌 베스트 음원상을, '2023 더팩트 뮤직 어워즈'에서 월드 베스트 퍼포머와 올해의 아티스트 상을, '2023 멜론뮤직어워드(MMA 2023)'에서 올해의 TOP10, 밀리언스 TOP10, 올해의 앨범(대상)으로 2년 연속 대상을, '2023 아시아 아티스트 어워즈 인 필리핀(2023 Asia Artist Awards IN THE PHILIPPINES)'에서 AAA 아시아 셀러브리티 상, 베스트 아티스트 상을 수상하는 등 각종 시상식을 석권하며 2023년을 빛냈다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr