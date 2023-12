펜타곤 후이, 솔로 미니 1집 'WHU IS ME : Complex' 프로모션 스케줄러로 본격 데뷔 예열

펜타곤 후이가 솔로 데뷔에 본격 시동을 걸었다.큐브 엔터테인먼트는 27일 0시 공식 SNS 채널을 통해 후이의 첫 솔로 미니 1집 'WHU IS ME : Complex'(후 이즈 미 : 콤플렉스)의 프로모션 스케줄러를 공개했다.스케줄러에 따르면 후이는 오는 28일 트랙리스트를 오픈하며 본격적인 프로모션에 나선다. 이어 내년 1월 2일부터 5일까지 네 차례에 걸쳐 콘셉트 이미지를 공개하고, 8일 오디오 스니펫, 12일과 15일에 뮤직비디오 티저 영상 두 편을 순차적으로 선보일 예정이다.프로모션 일정이 적힌 기타, 풍선, 케이크 등 각양각색의 이미지들이 눈길을 끄는 가운데, 스케줄러 우측 상단에 기재된 의미심장한 세 줄의 메시지가 신보에 대한 팬들의 기대감을 한층 고조시키고 있다.후이는 2016년 펜타곤으로 데뷔한 이후 감미로운 음색과 차별화된 퍼포먼스로 많은 사랑을 받아왔다. 또 뛰어난 작사, 작곡, 프로듀싱 역량으로 펜타곤의 '빛나리', 'Feelin' Like'(필린 라이크), 워너원의 '에너제틱 (Energetic)' 등 다수의 히트곡 제작에 참여하며 '올라운더 아티스트'의 면모를 입증했다. 후이가 솔로 아티스트로서 처음 발표하는 신보에 대중들의 관심이 집중되는 이유다.한편, 후이의 첫 솔로 데뷔 미니 1집 'WHU IS ME : Complex'(후 이즈 미 : 콤플렉스)는 내년 1월 16일 오후 6시 각종 온라인 음원사이트를 통해 발매된다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr