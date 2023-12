/ 사진제공=JYP엔터테인먼트

DAY6(데이식스)가 오늘(22일) 약 4년 만에 완전체 공연을 개최한다.DAY6는 12월 22일부터 24일까지 사흘간 서울 성북구에 위치한 고려대학교 화정체육관에서 'DAY6 Christmas Special Concert 'The Present : You are My Day''(크리스마스 스페셜 콘서트 '더 프레젠트 : 유 아 마이 데이')를 열고 팬들과 만난다.공연 티켓은 지난 5일과 6일 My Day(팬덤명: 마이데이) 3기 회원을 대상으로 팬클럽 선예매가 진행됐고, 7일 일반 예매 티켓 오픈과 동시에 빠른 속도로 총 3회 공연 모두 전석 매진돼 JYP엔터테인먼트는 추가 좌석을 마련했고 이 역시 솔드아웃됐다.멤버 성진, Young K(영케이), 원필, 도운의 전역 후 완전체 첫 행보로 기대를 모으는 이번 콘서트는 2019년 12월 'Christmas Special Concert 'The Present'' 이후 약 4년 만에 성사된 크리스마스 스페셜 콘서트이자 2020년 1월 'DAY6 WORLD TOUR 'GRAVITY'' (데이식스 월드투어 '그래비티') 성료 후 개최되는 완전체 단콘이다.앞서 리더 성진은 자체 콘텐츠 '박성찐이야'에서 "(콘서트에서) 처음 하는 곡들이 많다"라고 예고를 전하기도 했다. 특히 '예뻤어', '한 페이지가 될 수 있게', 'Zombie'(좀비) 등 청자들의 가슴속 깊은 울림을 안긴 숱한 명곡들을 직접 작사, 작곡한 DAY6는 생생한 밴드 라이브 연주와 선물 같은 세트리스트를 꾸몄다고.'DAY6 Christmas Special Concert 'The Present : You are My Day''라는 공연명에 걸맞게 팬들을 위한 크리스마스 이벤트도 준비했다. 'PRESENT', 'WISH', 'MEMORY'라는 키워드에 맞춰 이벤트존을 마련한 것. 이 중 'PRESENT ZONE'에서는 운영 시간 내 이벤트 부스에 방문하여 본인 명의의 당일 공연 티켓과 함께 신분증을 제시하면 크리스마스 선물 뽑기에 참여할 수 있다. 이벤트와 관련된 자세한 사항은 DAY6 공식 SNS 채널에서 확인 가능하다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr