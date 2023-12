/ 사진제공=SM엔터테인먼트

NCT 127(엔시티 127)이 오늘(22일) 겨울 스페셜 싱글 ‘Be There For Me’을 발매한다.NCT 127 겨울 스페셜 싱글 ‘Be There For Me’는 12월 22일 오후 6시 각종 음악 사이트에서 전곡 음원 공개되며, 유튜브 SMTOWN 채널 등을 통해 타이틀 곡 ‘Be There For Me’ 뮤직비디오도 동시에 만날 수 있다.이번 스페셜 싱글은 타이틀 곡 ‘Be There For Me’를 포함해 ‘나 홀로 집에 (Home Alone)’, ‘하얀 거짓말 (White Lie)’ 등 총 3곡으로 구성되어 있다.타이틀 곡 ‘Be There For Me’는 가스펠 오르간 멜로디와 리드미컬한 블루스 피아노, 브라스 사운드가 어우러진 팝 R&B 곡으로, 편지처럼 써 내려간 가사는 멀리 떨어져 있는 상대에게 지금 서울에 있는 나의 소식을 전하며, 이 편지를 다 읽을 때쯤이면 곁에 함께 있겠다는 메시지를 전한다.더불어 이번 뮤직비디오는 집(HOME)을 상징하는 가구점에 함께 모여 사는 NCT 127이 여느 가족처럼 사소한 일에도 쉽게 다투고 부딪침에도 불구하고 끈끈한 패밀리십과 우정으로 언제든 같이 있고, 함께 웃을 수 있다는 훈훈한 스토리를 담고 있다.또한 NCT 127은 오늘 오후 4시 30분부터 유튜브 및 위버스 NCT 127 채널, 틱톡 NCT 채널, 아이돌플러스 등을 통해 윈터송 발매 기념 생방송을 진행하며, 신곡 ‘Be There For Me’를 라이브로 들려줌은 물론 겨울 스페셜 싱글 소개, 2023년의 소중한 추억 돌아보기 등 다양한 이야기를 나눌 계획이다.한편, NCT 127 겨울 스페셜 싱글 ‘Be There For Me’는 12월 27일 음반으로도 발매된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr