“이충현♥전종서에 감사” 김지훈, AAA 베스트 아티스트상 수상

배우 김지훈이 ’2023 AAA'에서 ‘AAA 베스트 아티스트’ 상을 수상했다.김지훈은 지난 14일(목) 필리핀 ‘필리핀 아레나’에서 열린 ‘2023 Asia Artist Awards IN THE PHILIPPINES’(2023 아시아 아티스트 어워즈 인 필리핀, 이하 ‘2023 AAA’)에서 ‘AAA 베스트 아티스트’ 배우 부문을 수상하며 글로벌한 영향력을 입증해 보였다.김지훈은 “먼저 이렇게 멋진 어워즈를 만들어주고 멋진 무대를 만들어준 AAA 관계자에게 진심으로 감사를 드린다. 최고의 가수 분들의 무대를 코앞에서 만나본다는 게 큰 경험이고, 아레나를 가득 채운 함성을 듣고 보다보니 자동으로 팬클럽에 가입 당하는 기분이 든다. 바쁜 스케줄 쪼개서 멋진 무대를 만들어준 가수분들께 감사하다는 말씀과 고생하셨다는 말씀 전하고 싶다”고 소감을 전했다.이어 그는 “‘발레리나’를 통해서 상을 받았는데 멋진 영화를 만들어준 이충현 감독님, 모든 스태프분들에게 감사하다고 말씀드리고 싶다. 또 함께 호흡을 맞춘 전종서 배우와도 이 기쁨을 나누고 싶다”고 덧붙였다.김지훈은 최근 넷플릭스 오리지널 영화 ‘발레리나’에서 불법 촬영물로 여성을 협박하고 착취하는 등 끔찍한 악행을 일삼는 최프로 역을 맡아 열연을 펼쳤다. 등장부터 시선을 사로잡으며 돋보이는 존재감을 자랑한 김지훈은 시청자들의 손에 땀을 쥐게 만드는 최종 빌런 역할을 톡톡히 해내며 극 흐름을 주도했다.특히 김지훈은 탄탄한 몸매와 장발로 파격적인 비주얼을 선보이며 여성들을 홀리게 만들었고, 고강도 액션을 완벽하게 소화해 내는 등 짜릿한 전율을 선사했다.김지훈의 열일 행보는 계속되고 있다. 지난 15일(금) 공개한 티빙 오리지널 드라마 ‘이재, 곧 죽습니다’에서 재벌가 3인자 ‘박태우’ 역을 맡아 활약하고 있는 것. 그는 부드러움 면모 속에 욕망을 지닌 박태우로 반전 매력을 뽐내며 보는 이들의 마음을 사로잡고 있다.장르 불문 한계 없는 연기력으로 매 작품마다 변화무쌍한 연기를 선보이고 있는 김지훈의 글로벌 행보가 주목 된다.사진 제공: 2023 AAA IN THE PHILIPPINES, 빅픽처이앤티류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr