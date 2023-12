빅스(VIXX), 4년만 단독콘 성공적 마무리…눈물 속 역대급 레전드콘 완성

그룹 빅스(VIXX)가 데뷔 이래 11년간 쌓아온 독보적인 존재감을 단독 콘서트에서도 완벽하게 터트리며 단단한 브랜드 네임을 증명했다.지난 9,10일 양일간 서울 장충체육관에서 열린 단독 콘서트 ‘VIXX LIVE FANTASIA ‘CONTINUUM’’에서 빅스는 탄탄한 라이브부터 화려한 퍼포먼스까지 3시간 넘게 꽉 채운 무대로 대체불가한 그룹의 매력을 드러내며 관객에게 뜨거운 감동과 감격을 선사했다.이번 단독 콘서트는 지난 2019년 열린 단독 콘서트 ‘VIXX LIVE FANTASIA [PARALLEL]’ 이후 4년 만에 개최하는 대규모 단독 공연인 만큼 ‘빅스(VIXX)’라는 세상이 ‘연속(CONTINUUM)’되고 있는 요소들을 노래로 풀어내는 거대한 스토리텔링 방식으로 고품격 무대를 완성하며 공연 전체가 하나의 작품처럼 펼쳐졌다. 앨범부터 공연까지 하나로 연결된 ‘CONTINUUM’이라는 주제를 무대 중앙 원형 조명으로도 표현해 디테일까지 완성도를 높였다.지난달 발매한 다섯 번째 미니 앨범 ‘CONTINUUM’ 타이틀곡 ‘Amnesia’ 뮤직비디오 스토리를 잇는 판타지한 분위기의 콘셉트 영상으로 오프닝을 연 빅스는 노래 ‘Fantasy’로 인사한 뒤 ‘다칠 준비가 돼 있어’, ‘사슬’로 이어가며 가요계 독보적인 콘셉돌다운 몽환적인 분위기로 첫 무대부터 시선을 압도하는 카리스마를 드러냈다.이어진 무대에서는 빅스(VIXX)라는 그룹을 지탱해주는 인기 요소들에 따라 판타지, 감성, 도전, 시간, 성장 그리고 별빛으로 키워드를 나눠 주제에 따라 맞춤형 노래들을 선보였다. 이에 ‘Hot Enough’, ‘Love Me Do’, ‘Someday’, ‘나비 효과’, ‘If You Come Tonight’, ‘라일락 (LILAC)’ 순으로 셋리스트를 완성해갔다.‘시간’을 주제로 한 셋리스트에서는 대체불가 콘셉돌인 빅스(VIXX)의 저력과 매력을 ‘SAVAGE’, ‘B.O.D.Y’, ‘다이너마이트’, ‘Chemical’ 순으로 폭발적시키며 공연을 하이라이트 텐션으로 끌어올렸다. 블랙에서 화이트로 환복한 이후에는 ‘Amnesia’, ‘향 (Scentist)’, ‘도원경 (桃源境)’으로 농익은 퍼포먼스와 물오른 감각을 선보이며 빅스(VIXX)라는 이름으로 성장해온 과거의 발자취와 미래의 기대감을 동시에 안겼다.공연의 대미는 오늘날의 빅스를 있게 해준 별빛(공식 팬덤명)을 향한 고마운 마음을 담아 ‘지금 우린’, ‘Love Letter’, ‘Milky Way’, ‘오늘부터 내 여자’ 등을 열창했으며 앙코르 타임에서는 2층 객석 구석까지 달려가 일일이 눈을 맞추고 하이파이브를 하는 등 3시간 동안 쉼 없는 감동을 선사했다.레오는 “별빛 덕분에 빅스라는 뚜렷한 발자국을 남긴 것 같다. 다시 돌아간다고 해도 빅스일 것이다. 별빛을 대체할 여러분도 없다”라며 무한한 팬 사랑을 드러냈다. 켄도 “이렇게 큰 사랑을 받아도 될까 싶을 정도로 고마운 마음이 정말 크다”라고 덧붙였다. 혁은 빅스라는 한 권의 책 첫 문장을 쓴다면 “별빛이라는 세상에 빅스가 떨어졌다”라고 표현하며 “저희의 무한한 여정을 보여드리기 위해 많은 노력을 했고 앞으로도 그럴 것”이라고 소감을 남겼다.빅스의 이번 단독 콘서트도 감동 서라운드로 꽉 채워져 아티스트와 팬 모두에게 특별한 의미를 선사했으며, 올해 데뷔 11주년을 맞은 만큼 명불허전 콘셉돌의 성장기를 집대성하는 화려한 구성으로 꾸며져 완성형 아티스트의 진가를 드러냈다.단독 콘서트를 완벽하게 성료한 빅스는 한국기업평판연구소에서 지난 11월 9일부터 12월 9일까지 측정한 보이그룹 전체 브랜드 빅데이터 평판에서도 10위를 기록하는 등 데뷔 11주년에도 흔들림 없는 인기를 이어가고 있다.한편, 4년 만에 국내에서 열린 단독 콘서트를 성료한 빅스는 오는 1월 13일 도쿄, 1월 28일 홍콩, 2월 4일 가오슝에서 ‘VIXX LIVE FANTASIA ‘CONTINUUM’’ 무대를 이어간다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr