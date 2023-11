사진 제공= 알비더블유, WM엔터테인먼트

오마이걸이 첫 팬콘서트를 성공적으로 마무리했다.오마이걸은 지난 25일 서울 KBS 아레나에서 오후 2시와 7시, 총 2회에 걸쳐 첫 팬콘서트 ‘OH MY LAND’를 개최하고 팬들과 만났다.이번 팬콘서트는 오마이걸만의 놀이공원이라는 콘셉트로 구성되었으며, ‘판타지 퍼레이드’, ‘호러’, ‘그랜드 피날레’까지 총 3가지 테마로 꾸며져 팬들에게 이색적인 재미를 선사했다.미니 8집 앨범의 수록곡인 ‘초대장’으로 팬콘서트의 포문을 연 오마이걸은 이어 ‘Love O'clock’, ‘비밀정원’, ‘다섯 번째 계절 (SSFWL)’ 등 밝고 통통 튀는 매력이 가득 담긴 곡들로 팬들의 설렘 지수를 끌어올렸다.이후 오마이걸은 팬들을 위해 준비한 무대들을 연달아 선보이며 특별한 시간을 이어갔다. 오마이걸 유닛인 ‘오마이걸 반하나’의 ‘바나나 알러지 원숭이’ 무대를 미미, 유아, 승희가, ‘하더라’ 무대를 효정, 유빈, 아린이 바꿔 부르며 팬들의 뜨거운 호응을 이끌어 냈고, 팬 투표를 통해 ‘가장 보고 싶은 수록곡 무대’ 1위를 차지한 ‘Twilight’ 무대를 깜짝 준비해 이목을 집중시켰다. 또한 지난 7월 발매한 미니 9집 앨범 수록곡인 ‘내 Type’ 무대를 팬콘서트에서 최초로 공개하며 분위기를 더욱 고조시켰다.또, ‘Dolphin’, ‘살짝 설렜어 (Nonstop)’, ‘Dun Dun Dance’까지 그동안 대중들의 많은 사랑을 받았던 히트곡 메들리 무대는 팬들의 흥을 끌어올리며 팬콘서트의 열기를 더 뜨겁게 달궜다.특히 이번 팬콘서트에서는 멤버별 개성이 돋보이는 솔로 무대가 팬들의 마음을 사로잡았다. ‘Siren’과 ‘Get A Guitar’로 파워풀한 댄스 무대를 보여준 승희부터 피아노 연주와 라이브로 마치 디즈니 공주를 연상시키게 한 효정의 ‘Over the Rainbow’, 섹시하고 카리스마 넘치는 무대로 완성한 유빈의 ‘Yes No Maybe’로 구성된 1회차 공연에 이어 강렬하면서도 매혹적인 유아만의 ‘Spicy’ 무대와 섹시한 댄스 무대로 반전 매력을 보여준 막내 아린의 ‘Naughty Girl’, 마지막으로 랩과 댄스는 물론 자신만의 감성을 담은 보컬로 색다른 무대를 완성한 미미의 ‘비가 오면 생각이 나’, ‘보라빛 밤 (pporappippam)’, ‘The Original’ 무대의 2회차 공연까지 시선을 사로잡는 다채로운 솔로 무대가 관객들을 매료시켰다.이외에도 오마이걸은 토크와 게임 코너 등을 통해 팬들과 직접 소통하며 가까이 다가가는 등 다양한 구성과 무대로 팬콘서트를 꽉 채웠다.팬콘서트를 마무리하며 오마이걸은 “오늘 공연이 팬분들께서 힘들 때 꺼내 볼 수 있는 추억이 되었으면 좋겠다. 우리의 마음은 하나로 연결되어 있다는 걸 다시 한번 느꼈다. 팬분들 덕분에 이 자리에 있을 수 있었다”라며 “여러분들이 우리가 존재하는 이유다. 덕분에 멋진 무대를 완성할 수 있었다”라고 마음을 전했다. 이어 “팬분들을 보면서 사랑의 힘을 느꼈고, 팬분들을 보니 ‘내가 열심히 지켜야 할 자리가 여기구나, 더 열심히 해서 무대로 보답해야겠다’라는 생각이 들었다. 여러분들이 저희의 안식처이고 부스터이다. 정말 많이 사랑하고 감사하다”라며 눈물과 함께 진심을 전해 팬들의 마음을 뭉클하게 만들었다.마지막으로 오마이걸은 앵콜 무대로 ‘NE♡N’과 ‘PLAYGROUND’, ‘Blink’ 그리고 멤버 전원이 작사에 참여한 곡이자 오랜 시간 응원과 사랑을 보내준 팬들을 향한 마음을 담은 팬송 ‘미라클 (Miracle)’을 팬들과 함께 부르며 감동으로 가득한 공연을 마무리했다.한편, 첫 팬콘서트를 성료한 오마이걸은 그룹 활동은 물론 다양한 분야에서 활발하게 활동하며 대중들의 사랑을 받고 있다.김서윤 텐아시아 기자 seogugu@tenasia.co.kr