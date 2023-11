&TEAM, 정규 1집 타이틀곡 'War Cry' 퍼포먼스 MV 전격 공개

'하이브 글로벌 그룹' &TEAM(앤팀)이 신곡의 퍼포먼스 뮤직비디오를 통해 '하이브표 칼군무'의 정석을 보여주었다.&TEAM(의주, 후마, 케이, 니콜라스, 유마, 조, 하루아, 타키, 마키)은 23일 0시(이하 한국시간) 하이브 레이블즈 유튜브 채널에 정규 1집 'First Howling : NOW' 타이틀곡 'War Cry'(한국어 버전)의 퍼포먼스 뮤직비디오를 게재했다. 이 영상은 지난 15일 신보 발매와 동시에 공개된 'War Cry'의 공식 뮤직비디오와는 달리, 단일 공간에서 펼쳐지는 아홉 멤버의 역동적인 안무에 초점을 맞췄다.'War Cry'의 퍼포먼스 뮤직비디오는 웅크리고 있는 포즈, 포효하는 듯한 모습 등 늑대 무리를 연상시키는 'Wolf Pack' 안무를 중심으로 한다. 여기에 팀 데뷔곡 'Under the skin'의 마지막 동작을 활용한 구성 등 '스토리'가 있는 퍼포먼스가 특징이다.현란한 대형 변화와 늑대를 형상화한 동작, 아홉 멤버의 생동감 넘치는 표정 연기가 어우러져 &TEAM의 전매특허인 '칼군무'가 완성됐다. 특히, 화려한 애크러배틱 댄스가 가미된 파워풀한 퍼포먼스와 'War Cry'의 콘셉트를 살린 아홉 멤버의 야성미가 압권이다.&TEAM은 지난 16일 개최된 정규 1집 발매 기념 쇼케이스를 비롯해 SBS '인기가요', M2 유튜브 채널 '스튜디오 춤(STUDIO CHOOM)' 등에 연달아 출연해 '하이브표 칼군무'를 선보이며 전 세계 팬들의 이목을 집중시키고 있다.한편, &TEAM은 데뷔 앨범과 미니 2집을 집대성한 'First Howling : NOW'로 빌보드 재팬 '톱 앨범 세일즈'(11월 22일 자/집계 기간 11월 13~19일)와 오리콘 '데일리 앨범 랭킹'(11월 14, 17~18일 자) 등 주요 음악 차트에서 정상을 찍으며 '글로벌 대세' 행보를 가속화하고 있다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr