[사진=SBS '인기가요' 방송화면]

가수 크러쉬(Crush)가 유니크한 감성으로 '인기가요'를 물들였다.크러쉬는 19일 오후 방송된 SBS '인기가요'에 출연해 정규 3집 'wonderego'의 쿼드러플 타이틀곡 중 '흠칫(Hmm-cheat)'과 '미워(Ego)' 무대를 공개했다.먼저 이날 크러쉬는 체크 패턴의 카디건과 팬츠로 감각적인 패션 센스와 매력을 보여줬다. 크러쉬는 아기자기한 무드의 '미워'를 열창하며 팬들의 눈과 귀 그리고 마음까지 사로잡았다.이어 크러쉬는 한층 더 다채로운 색감의 의상을 입고 등장해 '흠칫' 퍼포먼스를 펼쳤다. 크러쉬는 무대 곳곳을 누비며 완벽한 라이브를 소화, 기분 좋은 에너지를 선사했다. 특히 크러쉬는 "끝까지 함께 가자"라는 손글씨로 엔딩을 장식, 크러쉬밤(팬덤 명)을 향한 애정을 드러냈다.이번 신보는 크러쉬가 정규 2집 'From Midnight To Sunrise' 이후 4년 만에 발표하는 정규 앨범이다. 타이틀곡 4곡을 포함해 총 19곡이 수록됐으며 다양한 아티스트들이 피처링에 참여, 뜨거운 관심을 모으고 있다.한편 이날 방송된 '인기가요'에는 기욱(ONEWE), Red Velvet(레드벨벳), VIVIZ(비비지), Stray Kids, &TEAM, AMPERS&ONE, aespa, ENHYPEN, Weeekly, JUST B, ZEROBASEONE, Crush(크러쉬), 태진아, FANTASY BOYS, 희진(ARTMS) 등이 출연했다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr