넬(NELL, 김종완, 이재경, 이정훈)이 신보로 컴백한다.넬은 13일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 새 EP 앨범 '디스토피안스 유토피아(Dystopian's Eutopia)'를 발매한다.'디스토피안스 유토피아'는 넬만의 짙은 음악색을 아낌없이 담아낸 앨범으로, 피지컬 음반 발매는 지난 2021년 발매한 정규 9집 앨범 '모멘츠 인 비트윈(Moments in between)' 이후 약 2년 2개월 만이다.이번 앨범에는 지난 8월 발매한 팝 록 트랙 '원더러(Wanderer)', 지난달 발매한 격정적인 개러지 록 장르의 곡 '문 샤워(Moon Shower)' 2개의 선공개 곡이 담겼다. 또 새 앨범과 동명의 곡이자 넬 특유의 절망, 희망, 분노, 환희가 동시에 느껴지는 모던록 트랙 '디스토피안스 유토피아', 몽환적인 사이버 펑크 무드의 '크랙 더 코드(Crack the Code)', 공허함 속 빛을 찾아 나아가고자 하는 의지를 담은 희망 찬가 '할로우(Hollow)'까지, 총 5곡이 알차게 수록됐다.앞서 선공개 곡 '원더러' 발매 당시 보컬 김종완은 "수록곡들에 대한 아쉬움이 많다. 우리가 작업하는 한 곡 한 곡에 대한 예의를 갖추려면 싱글 발매가 맞겠다는 생각이 들었다"라는 진솔한 속마음을 밝힌 바 있다.'디스토피안스 유토피아'는 이처럼 음악을 대하는 넬의 진실된 의지와 공들여 만든 곡들에 대한 깊은 애정을 온전히 느낄 수 있는 앨범으로서 가을 감성을 짙게 물들일 또 하나의 명반 탄생을 예고한다.올가을 리스너들의 플레이리스트를 책임질 넬의 새 EP 앨범 '디스토피안스 유토피아'는 13일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 발매된다.한편, 넬은 오는 12월 22일부터 24일까지 사흘간 서울 잠실 학생체육관에서 연말 콘서트 '크리스마스 인 넬스룸 2023(CHRISTMAS IN NELL'S ROOM 2023)'을 개최한다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr