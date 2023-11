오마이걸 효정, 무대→예능 '만능캐 활약'

오마이걸 멤버 효정이 만능캐로 사랑받고 있다.그룹 오마이걸의 멤버 효정이 최근 다방면에서 두드러진 활동을 보여주고 있다. 오는 18일 오후 6시 30분 첫 방송되는 ENA '내 귀에 띵곡'에 출연, 예능감 뿐만 아니라 오마이걸의 메인 보컬답게 미션과 띵곡 무대를 선보여야 하는 이번 방송에서 활약을 펼칠 것으로 기대된다.효정은 배우 윤은혜, 김시영과 함께 지난 11일 저녁 9시 첫 방송된 카카오TV 여행 예능 ‘찐친 바이브’에도 출연한다. 이미 tvN ‘인생에 한 번쯤, 킬리만자로’에서 윤은혜와 함께 출연한 바 있는 효정은 자연스런 케미와 함께 특유의 사랑스러운 매력을 한껏 발휘하며 프로그램의 중심점 역할을 톡톡히 할 예정이다.효정은 풍부한 리액션과 친화력으로 출연진과 시청자들의 마음까지 사로잡으며 KBS 2TV '편스토랑' 스페셜 MC로서 재출연하기도 했다.밝은 에너지와 노래 실력, 예능감까지 만능캐로 주목받고 있는 효정은 오는 11월 25일엔 본업인 오마이걸의 리더로 돌아와 팬 콘서트 ‘OH MY LAND’를 펼친다.오마이걸의 팬콘서트 ‘OH MY LAND’는 데뷔 이래 처음으로 열리는 팬콘서트이자 2018년 개최된 단독 콘서트 이후 오랜만에 팬들과 대면으로 만나는 자리로, 예매 오픈 직후 전석 매진을 기록했다. ‘OH MY LAND’는 11월 25일 서울 KBS 아레나에서 오후 2시와 7시, 총 2회에 걸쳐 개최된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr