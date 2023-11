FNC 신인 앰퍼샌드원, MV 티저 공개

FNC의 신인 보이그룹 앰퍼샌드원이 데뷔 타이틀곡 ‘On And On’의 뮤직비디오 티저를 최초 공개해 눈길을 끈다.앰퍼샌드원의 소속사 FNC엔터테인먼트는 지난 11일 공식 SNS를 통해 첫 번째 싱글 ‘AMPERSAND ONE’의 타이틀곡 ‘On And On’의 뮤직비디오 티저를 공개했다.공개된 영상에서 앰퍼샌드원은 파워풀한 퍼포먼스로 신인다운 열정을 엿보여 시선을 사로잡는다. 경쾌한 알람 화면을 시작으로 본격적인 데뷔를 알린 앰퍼샌드원은 농구장, 교실과 같이 캠퍼스 내 장소를 배경으로 캠퍼스 훈남 비주얼을 자랑했다. 멤버들이 청량한 무드로 합을 맞춰 선보인 힘찬 퍼포먼스는 설렘을 자극하는 비트와 어우러져 타이틀곡에 대한 궁금증을 유발한다.캠퍼스 콘셉트로 제작된 앰퍼샌드원의 첫 번째 싱글 앨범 ‘AMPERSAND ONE’은 새로운 하나의 팀으로 도약하는 앰퍼샌드원의 시작점, 그리고 첫걸음을 담는다. 타이틀곡 ‘On And On’은 그루비한 베이스 리프와 매력적인 신스류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr