'12월 컴백' 헤이즈, 올겨울 추위 녹일 따뜻 감성 콘서트 예고

가수 헤이즈(Heize)가 올겨울을 따뜻한 감성으로 채운다.헤이즈는 지난 10일 오후 6시 공식 SNS를 통해 오는 12월 16일부터 17일까지 서울 경희대학교 평화의 전당에서 열리는 '2023 Heize City Last Winter' 콘서트 티저 영상을 공개했다.공개된 영상에는 헤이즈가 지난해 연말 개최한 첫 단독 콘서트 'Heize City' 현장 모습이 담겨있다. 환호 속에 선 헤이즈는 시종일관 팬들과 눈을 맞추며 애정을 드러내고 있어 눈길을 사로잡는다.특히 겨울 감성을 느낄 수 있는 영상미가 보는 이들의 마음을 설레게 만들었다. 이와 함께 영상 말미에 흘러나온 'Welcome to Heize City'라는 메시지가 본 콘서트에 대한 기대감을 끌어올렸다.앞서 헤이즈는 오는 12월 컴백과 함께 연말 단독 콘서트 개최 소식까지 전하며 컴백 열기를 데우고 있다. 추후 헤이즈는 컴백 및 콘서트 관련 일정을 순차적으로 공개할 예정이다.한편, '2023 Heize City Last Winter' 티켓예매는 오는 17일 오후 8시 온라인 예매사이트 인터파크와 티켓링크에서 진행된다.