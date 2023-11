/ 사진제공=SM엔터테인먼트

샤이니 태민이 유튜브 콘텐츠로 다채로운 보컬 매력을 선보였다.태민은 10월 31일 공개된 유튜브 KBS Kpop 채널 웹예능 ‘리무진서비스’와 유튜브 딩고 뮤직 채널 ‘킬링보이스’에 출연했다.특히 태민은 ‘리무진서비스’에서 새 미니앨범 타이틀 곡 ‘Guilty’(길티), 성시경의 ‘넌 감동이었어’, 더 레이의 ‘청소’를 섬세하고 부드러운 음색으로 들려줘 감탄을 자아냈으며, MC 이무진과 소녀시대의 ‘다시 만난 세계 (Into The New World)’를 감성적인 듀엣곡으로 가창했다.더불어 태민은 ‘킬링보이스’에도 출격, 히트곡 ‘MOVE’(무브)를 비롯한 ‘괴도 (Danger)’, ‘Press Your Number’(프레스 유어 넘버), ‘Criminal’(크리미널), 이번 신곡 ‘Guilty’까지 솔로 앨범 타이틀 곡들은 물론, ‘최면 (Hypnosis)’, ‘눈꽃 (Snow Flower)’, ‘I’m Crying (Korean Ver.)’(아임 크라잉), ‘Rise (이카루스)’(라이즈), ‘사랑인 것 같아 (I Think It’s Love)’, ‘일식 (Black Rose)’, ‘2 KIDS’(투 키즈) 등 음악 팬들의 큰 사랑을 받은 곡들을 흔들림 없는 라이브로 선사했다.또한 태민은 오늘(1일) 오후 11시 공개되는 Mnet 디지털 스튜디오 M2 ‘스튜디오 춤’ 유튜브 채널의 ‘BE ORIGINAL’(비 오리지널) 콘텐츠를 통해 자신만의 독보적인 섹시함을 담은 신곡 ‘Guilty’ 퍼포먼스를 펼칠 예정이다.한편, 태민 네 번째 미니앨범 ‘Guilty’는 동명의 타이틀 곡 ‘Guilty’를 포함해 다양한 장르의 총 6곡으로 구성다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr