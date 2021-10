(사진=마동석 SNS)

배우 마동석이 영화 '이터널스'를 홍보했다.



마동석은 28일 자신의 인스타그램을 통해 "We are everywhere. eternals"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.



공개된 사진 속에는 '이터널스' 홍보물 앞에서 포즈를 취하고 있는 마동석의 모습이 담겼다. 특히 얼굴보다 커 보이는 그의 팔뚝 사이즈가 눈길을 끈다.



또 함께 공개한 다른 사진도 '이터널스' 홍보물들을 촬영한 모습이 담겼다.



한편 마동석이 출연하는 '이터널스'는 수천 년에 걸쳐 그 모습을 드러내지 않고 살아온 불멸의 히어로들이 '어벤져스: 엔드게임' 이후 인류의 가장 오래된 적 데비안츠에 맞서기 위해 다시 힘을 합치면서 벌어지는 이야기다. 11월 3일 개봉 예정.

이준현 텐아시아 기자