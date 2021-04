하이브 레이블즈 콘텐츠 총집합

2017 BTS 시카고 투어 최초 공개

'달려라 방탄' TV서 선공개

하이브 레이블즈 특집 편성/ 사진=JTBC2 제공

JTBC2가 방탄소년단과 세븐틴, 투모로우바이투게더 등 하이브 레이블즈 아티스트들의 콘텐트를 특집 편성한다.먼저 방탄소년단의 첫 스타디움 월드투어 비하인드를 담은 ‘브레이크 더 사일런스: 더 무비’가 1일 오후 7시 40분 공개된다. 이를 시작으로 JTBC2는 10주간 매주 목요일 이 시간대에 방탄소년단, 세븐틴, 투모로우바이투게더의 영화, 공연, 레귤러 예능 등 다양한 콘텐트를 단독 편성한다.이번 JTBC2 특집 편성에서는 방탄소년단의 ‘브레이크 더 사일런스 다큐 시리즈’, ‘BTS WORLD TOUR ‘LOVE YOURSELF’ NEWYORK’, ‘BTS 4TH MUSTER [Happy Ever After]’, ‘2017 BTS LIVE TRILOGY EPISODE III THE WINGS TOUR CHICAGO’, ‘2016 BTS LIVE 화양연화 ON STAGE : EPILOGUE’ 등 공연 실황을 TV로 만나볼 수 있다. 특히 ‘2017 BTS LIVE TRILOGY EPISODE III THE WINGS TOUR CHICAGO’는 TV 최초로 공개돼 팬들에게 또 다른 깜짝 선물이 될 전망이다.또한 방탄소년단의 ‘달려라 방탄’, 투모로우바이투게더의 ‘TO DO X TOMORROW X TOGETHER’, 세븐틴의 콘텐트까지 각 아티스트의 자체 예능도 공개된다. ‘달려라 방탄’은 온라인 공개에 앞서 신규 에피소드를 TV에서 선공개할 예정이다.전 세계를 음악으로 연결한 하이브 레이블즈 아티스트의 합동 콘서트 ‘2021 NEW YEAR'S EVE LIVE’도 전파를 탄다. 가수 이현, 범주, 뉴이스트, 방탄소년단, 여자친구, 투모로우바이투게더, 엔하이픈의 다채로운 무대는 물론, 기존 방송분에 없던 방탄소년단의 ‘Life Goes On(라이프 고즈 온)’ 무대도 전격 공개된다.하이브 레이블즈 아티스트들의 콘텐트로 채워진 봄맞이 특집 방송은 코로나19 팬데믹 상황 속 전 세계 K팝 팬들에게 힐링과 위로를 전해줄 것으로 기대된다.정태건 기자 biggun@tenasia.co.kr