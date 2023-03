(사진=제시카 SNS)

그룹 소녀시대 출신 제시카가 무결점 각선미를 뽐냈다.



제시카는 24일 "The wind never bothered me anyway"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.



함께 공개한 사진 속에는 스트라이프 티셔츠에 짧은 팬츠를 매치한 제시카의 모습이 담겼다. 특히 짧은 패츠도 헐렁하게 하는 제시카의 가녀린 각선미가 놀라움을 자아낸다.



제시카는 맑은 하늘을 배경으로 다양한 포즈를 취하며 여신 미모를 마음껏 뽐내고 있어 눈길을 사로잡는다.한편 제시카는 지난해 중국 걸그룹 오디션 프로그램 '승풍파랑적저저(乘風破浪的姐姐) 시즌3'에 출연해 최종 2위를 차지한 바 있다. 또 제시카는 중국 댄스 서바이벌 예능인 '료불기, 무사' 시즌 2 출연을 확정했다.차혜영 텐아시아 기자 kay33@tenasia.co.kr