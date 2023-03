위너 강승윤 /사진제공=YG엔터테인먼트

그룹 위너 멤버 강승윤이 드라마 '모범택시2' OST를 가창한다.24일 소속사 YG엔터테인먼트에 따르면 강승윤이 참여한 SBS 금토드라마 '모범택시2' OST Part.6 'Face to face'가 오는 25일 오후 6시 발매된다.'Face to face'는 강력한 록 장르의 곡이다. 묵직한 드럼과 저음의 기타 리프로 시작해 카리스마 넘치는 벌스가 분위기를 고조시키고, 강승윤의 폭발적인 보컬로 완성되는 클라이맥스가 짜릿한 쾌감을 선사한다.'모범택시'는 베일에 가려진 택시회사 '무지개 운수'와 택시 기사 김도기(이제훈 역)가 억울한 피해자를 대신해 복수를 완성하는 과정을 담는다. 강승윤은 주인공 김도기의 시점으로 'Face to face'를 노래, 주제를 관통하는 메시지와 거침없는 보이스로 드라마의 몰입도를 끌어올릴 전망이다.강민경 텐아시아 기자 kkk39@tenasia.co.kr