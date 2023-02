(사진=플럼에이앤씨 제공)

배우 임시완이 일본 도쿄에서의 팬미팅을 성료, 뜨거운 인기를 자랑했다.

약 8년 만에 개최된 이번 ‘2023임시완 팬미팅 WHY I AM in TOKYO’는 일찍이 전석 매진되며 화제를 모았다.

임시완은 드라마 트레이서 OST ‘fire’를 파워풀한 댄스와 라이브로 소화, 강렬한 무대로 팬미팅의 화려한 서막을 열었다. 열렬한 환호 속 임시완은 팬들이 사전 투표로 참여한 ‘임시완 드라마 어워즈’ 토크를 비롯하여 Q&A, OX 게임 등 풍성한 코너를 통해 팬들과 소통했다.

이어 임시완은 가수 박효신이 리메이크하여 많은 사랑을 받은 ‘눈의꽃’의 원곡부터 어쿠스틱 버전으로 재해석한 드라마 ‘런 온’의 OST ‘나 그리고 너’, 군입대 전 팬들을 위해 발매한 곡 ‘째깍째깍’을 퍼포먼스와 함께 선보여 열기를 더했다. 임시완은 이번 팬미팅을 위해 다양한 아이디어로 기획에 참여하며 남다른 열정을 선보였기에 임시완과 팬들 모두에게 특별한 즐거움을 선사할 수 있었다.

이틀간의 공연을 통해 감미로운 발라드부터 화려한 퍼포먼스까지 다채로운 매력을 뽐내며 시종일관 공연장을 뜨겁게 달군 임시완은 “눈앞에 있을 땐 당연하게 생각되던 것들이 지나고 보면 새삼 소중했던 것이었다는걸 깨달았다. 시간이 훌쩍 지나가 버릴 줄은 몰랐다”라며 그간 팬들을 보지 못했던 아쉬움을 전했다.

이어 “8년이란 긴 세월이 여러분들과 직접 만날 수 있는 시간에 대한 소중함을 크게 남겨줬다. 앞으로 함께 할 시간들 더 소중히 보냈으면 좋겠다”라며 뜻깊은 소감을 전했다.

한편 임시완은 이번 주 2월 11일(토)에 개최되는 ‘2023 임시완팬 콘서트 WHY I AM in SEOUL’을 통해 뜨거운 열기를 이어갈 예정이다.

유정민 텐아시아 기자 hera20214@tenasia.co.kr