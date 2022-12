'불후의 명곡'(사진=방송 화면 캡처)

'불후의 명곡' 고우림이 '3대 도둑' 소리에 쑥쓰러워했다.



10일 방송된 KBS2 예능 '불후의 명곡'에서는 'The One & Only 아티스트 패티김' 특집 3부로 꾸며진 가운데 옥주현, 서제이, 포레스텔라, Xdinary Heroes이 대결을 펼쳤다.

이날 3부 첫 번째 무대에 포레스텔라가 등장했다. 이에 신동엽은 "대한민국 3대 도둑에 한 분이 새롭게 등극했다"라며 "한가인 씨의 마음을 훔친 연정훈, 김태희 씨의 마음을 훔친 비, 원래 나머지 하나는 간장게장이었다. 밥도둑 간장게장을 제치고 고우림이 이름을 올렸다. 3대 도둑이 됐다"라고 너스레를 떨며 고우림을 소개했다.

한편 포레스텔라는 패티킴의 데뷔곡 '사랑의 맹세'로 완벽한 무대를 선사했다. 무대가 끝난후 고우림은 결혼 후 첫 예능 행보 소감을 묻자 "사실 여러 가지 걱정도 되기도 했는데 그래도 (김연아가) '편안하게 늘 하던 것처럼 잘 다녀와'라고 응원을 해줬다"라고 밝히며 알콩달콩한 신혼의 향기를 드러냈다.

이어 패티킴은 결혼 선배로 "싸우면 바로 먼저 사과해야 한다"라며 "어디로 며칠 쓴 사라지면 안 된다"라고 조언해 눈길을 끌었다.

신지원 텐아시아 기자 abocato@tenasia.co.kr