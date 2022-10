[종합] '스맨파' 보아 자격 논란도 모자라…바타, '새삥' 오토바이 안무 표절 의혹

댄스 크루 위댐보이즈 리더 바타가 안무 표절 의혹에 휩싸였다.지난 10일 에이티즈의 '세이 마이 네임'(Say My Name) 안무 원작자인 안제 스크루브(Anze Skrube)는 인스타그램에 바타가 에이티즈의 안무를 표절했다는 내용을 올렸다.Mnet '스트릿 맨 파이터'에 출연중인 바타가 만든 ‘새삥’의 안무 중 오토바이를 타는 듯 발을 끌며 천천히 전진하는 동작이 에이티즈의 ‘세이 마이 네임’ 일무 안무와 유사하다는 점에서 표절 의혹을 제기한 것이다.그는 "바타와 산(에이티즈 멤버)은 친구로 알고 있다. 친구끼리 이러면 안된다. 난 바타가 오리지널 안무가인 안제 스크루브와 에이티즈에게 사과하길 바란다"라고 요구했다.앞서 지난 9일 대구에서 진행된 한 콘서트 무대에서 에이티즈는 'Say My Name'를 선보였고 멤버 우영이 댄스브레이크 도중 팔을 교차하는 동작을 선보였는데, 이 동작은 댄서씬 사이에서 유사성 지적의 신호로 알려졌다. 이에 네티즌들은 에이티즈 또한 해당 논란을 인지하고 있는 게 아니냐는 의견을 내비치고 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr