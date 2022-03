KBS '한 번쯤 멈출 수 밖에' 방송화면

‘한 번쯤 멈출 수 밖에’ 박정현이 1집 노래를 다시 듣기 어렵다고 고백했다.지난 17일 방송된 KBS2 '한 번쯤 멈출 수 밖에'에는 박정현이 출연했다.이날 이선희, 이금희, 박정현은 강원도 평창에서 만났다. 숲길을 걷던 이선희는 "나무들이 햇볕따라 움직이지 않나. 전나무는 햇볕이 올때까지 기다리고 있다가, 햇볕이 오면 쑥쑥 자란다더라. 때를 기다릴 줄 안다"라며 "박정현도 그렇다. 때를 기다리다가 자신의 순간에 딱 나타났다. 그래서 모든 사람들이 사랑하게 된 것"이라고 말했다.이에 이금희는 "기다리다 나타난 그때가 '나는 가수다' 였던 것 같다"고 했고, 이선희는 "'나는 가수다'에서 '이젠 그랬으면 좋겠네'가 그랬다. 사실 리메이크 하면 손해인 가수가 있다. 선배님들 중에는 보컬 자체에 존재감이 있는 분들이 있기 때문이다. 그런데 이 노래를 박정현 답게 해서 내가 그 노래를 다시 듣게 됐다"라고 칭찬했다.그러자 박정현은 "사실 유명해 지는 것엔 관심이 없었다. 콘서트 위주로 하며 조용히 살았다"라며 ''나는 가수다' 출연 이후 다른 세계에 빠지게 됐다. 그런데 고마웠다. 무대가 더 커졌다. 더 많은 사람들과 음악을 나눌 수 있게 됐다"고 떠올렸다.또한 이선희는 "박정현과 같은 무대에 선 적이 없다"라고 말했다. 박정현은 "'불후의 명곡' 때 전설로 나오셨다. 저는 전설을 보면서 노래를 했다"라고 회상했다. 이에 이선희는 "당시에 박정현도 전설인데 이걸 왜 나와? 라고 생각했다. 의아했다"라고 털어났다.이금희는 박정현에게 "어려서부터 노래를 잘했냐?"라고 물었다. 박정현은 "열심히 했다. 그리고 어렸을 때부터 거울 앞에서 셀프 인터뷰를 하기도 했다. 스스로 세계적인 가수라고 상상했다. 옛날부터 무대에서 빛나는 순간을 희망하고 있지 않았나 싶다"라고 했다.이어 이선희는 "노래 하나 좋아한다는 걸로 한국에 왔을 때 모든 게 낯설고 힘들었을 것 같다"라 고 말했다. 그러자 박정현은 "예전에는 '긴장 풀면 안돼' '방심하면 다 망할 거야' 그렇게 생각했다. 시간이 지나면서 여유를 찾았고, 지금은 즐기는 것 같다"라고 말했다.계속해서 이선희는 "누구나 처음은 특별하지 않나. 박정현의 데뷔곡은 어떠냐"라며 "나는 'J에게'라는 노래가 언제나 1순위다"라고 했다. 박정현은 '나의 하루'를 언급하며 "오래 된 친구 같다. 많이 불러서인지 제일 힘이 안 든다. 하지만 처음에는 이상한 노래라고 생각했다. 나이가 어렸어서 스토커 이야기 같았다. 고등학생 때 3년 동안 짝사랑했던 기억을 떠올리며 노래했다"고 했다.이선희가 '나의 하루'를 틀자, 박정현은 "오글거리지 않냐. 저는 1집 거의 못 듣는다. 그때의 저를 예뻐하긴 하는데 노래 쪽으로는 '아직 너무 멀었다'고 생각한다. 그땐 정말 뭘 할 줄 아는 줄 알았는데, 아무 것도 몰랐다"라고 고백했다.박정현은 '어릴적 우상이 누구냐'는 질문에 "완전히 초심으로 돌아갔을 때 첫 아이돌은 휘트니 휴스턴'이라며 'I Will Always Love You' 모창을 해 보였다.노규민 텐아시아 기자 pressgm@tenasia.co.kr