제2의 수지, 전도연 찾는다…매니지먼트 숲, 신인 배우 오디션 개최

매니지먼트 숲이 오디션을 열어 신인 배우 발굴에 나선다.14일 매니지먼트 숲은 2023년 신인배우 오디션 소식을 알리며 함께 성장해 나갈 잠재력 있는 새 얼굴을 찾는다고 밝혔다. 굵직한 배우들이 소속돼 있는 매니지먼트 숲이 단독 진행하는 공개 오디션인 만큼 많은 관심이 예상된다.오디션은 1차 서류 심사, 2차 대면 오디션, 3차 심층 면접으로 진행되며, 온라인 접수 기간은 오는 10월 1일부터 10월 20일까지다. 지원 대상은 2000년~2008년생으로 지원서와 프로필 사진, 영상을 포함하여 안내된 이메일로 제출해야 한다. 자세한 정보는 매니지먼트 숲 홈페이지와 SNS 계정을 통해 확인 가능하며 1차 합격자에 한해 개별 연락 예정이다.함께 공개된 오디션 포스터에는 'SOOPER AUDITION'이라는 강렬한 타이틀과 함께 'Soop is looking for Seed'(숲을 이룰 씨앗을 찾습니다)라는 카피로 더욱 이목을 집중시켰다. 망원경을 들고 무언갈 찾는 듯한 모습이 마치 흑백영화 포스터를 연상케 한다.매니지먼트 숲 관계자는 "배우를 꿈꾸는 지원자들에게 좋은 기회의 장이 되길 바라며 선발자에게는 앞으로의 도전과 성장을 위해 전폭적인 지원을 아끼지 않을 것"이라고 밝혔다. 이어 "무한한 가능성에 생명력을 불어넣어 함께 숲을 이룰 수 있길 바란다"고 덧붙였다. 최종 합격자는 매니지먼트 숲의 다년간의 경험을 통한 노하우를 바탕으로 전문적인 트레이닝 과정을 거치게 된다. 배우로서의 입지는 물론 파트너쉽 이상의 패밀리쉽을 지향한다.한편, 매니지먼트 숲은 공유, 공효진, 김민주, 김재욱, 남주혁, 남지현, 서현진, 수지, 이천희, 전도연, 전혜진, 정가람, 정유미 등이 소속돼 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr