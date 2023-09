/사진제공=나무엑터스

배우 겸 걸그룹 소녀시대 멤버 서현이 아시아 팬미팅 투어를 개최해 팬들과 만난다.5일 소속사 나무엑터스에 따르면 서현이 '2023 서현 아시아 팬미팅 투어 In Seoul'('2023 서현 아시아 팬미팅 투어 <쉬 이즈 쉿> 인 서울')를 개최한다. 이번 팬미팅은 '2018 SEO HYUN [MEMORIES] ASIA FAN MEETING IN SEOUL'('2018 서현 [메모리즈] 아시아 팬미팅 인 서울') 이후로 5년 만에 열리는 국내 팬미팅인 만큼 뜨거운 열기가 모일 것으로 기대된다.서현의 아시아 팬미팅 투어 타이틀 'SHe is SHhh'은 서현의 이니셜 'SH'를 녹여낸 언어유희로 서현과 팬들만의 비밀 파티를 콘셉트로 한다. 지금까지 볼 수 없었던, 보고 싶었던 서현의 일상부터, 배우이자 가수 서현의 다양한 모습을 오직 'SHe is SHhh'에서만 확인할 수 있다.공개된 포스터에는 서현이 성실하게 걸어온 발자취가 담긴 아이템들이 수놓아져 감동을 안긴다. 소녀시대 응원봉부터 데뷔곡 '다시 만난 세계'를 상징하는 종이비행기, 첫 솔로곡 'Don't Say No(돈 세이 노)'를 나타낸 케이크, 접시에 담긴 너트 등을 포함해 음반, 마이크, 인이어는 가수 서현의 시간들을 떠올리게 한다. 또한 하이힐은 넷플릭스 영화 '모럴센스'를, 곰인형과 리본, 장갑은 드라마 '징크스의 연인'을 연상케하며, 트로피는 2022 KBS 연기대상에서 여자 신인상과 베스트 커플상을 수상하며 배우로서 성장한 순간을 증명한다.개최 소식과 포스터 공개만으로도 팬들을 설레게 만들고 있는 가운데, 이번 아시아 팬미팅 투어는 10월 7일 유니버설아트센터에서 진행되는 서울 공연을 시작으로 자카르타, 방콕, 그리고 추후 공개될 도시들까지 국내외 팬들과 소통에 나선다.강민경 텐아시아 기자 kkk39@tenasia.co.kr