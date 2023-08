이도현, 임지연./사진=텐아시아DB

배우 이도현이 오늘(14일) 국방의 의무를 다하기 위해 훈련소에 입소한다.앞서 이도현의 소속사 위에화엔터테인먼트 코리아는 "이도현이 오는 14일, 훈련소에서 기초군사훈련을 받는다"며 "이후 공군 군악대에서 국방의 의무를 이행할 예정"이라고 전했다.입대 당일 별도의 행사는 없다. 소속사 측은 "다수 군 장병 및 가족이 함께하는 비공개 자리"라며 "그런 만큼 팬 여러분들의 방문을 삼가주시길 바란다"고 당부했다.마지막으로 "이도현은 국방의 의무를 성실히 수행하고 건강한 모습으로 돌아올 것"이라며 "따뜻한 응원과 격려 부탁드린다"고 밝혔다.현재 이도현과 공개 열애 중인 5살 연상의 배우 임지연도 현장에 함께하지 못한다. 임지연은 영화 '리볼버' 촬영 중으로, 이날도 예정된 영화 스케줄을 소화하는 것으로 알려졌다.임지연과 이도현은 넷플릭스 오리지널 시리즈 '더 글로리'를 통해 인연을 맺은 뒤 연인으로 발전했다. 지난 4월 1일 열애설이 불거지자 양측 소속사는 "친한 선후배 사이에서 좋은 감정을 가지고 조심스럽게 알아가고 있는 단계"라며 열애를 인정했다.앞서 이도현은 지난 5일 서울 노원구 광운대 동해문화예술회관 대극장에서 데뷔 첫 팬미팅 '2023 이도현 팬미팅 : 시작'을 열고 팬들과 만났다.이도현은 입대 전 팬들과 만나는 마지막 자리인 만큼, 고마운 마음을 담아 다채로운 이벤트와 코너를 선보였다. 이날 이도현은 영화 '레이니 데이 인 뉴욕'의 OST 'Everything Happens To Me'로 오프닝 무대를 열었다. 감미로운 보컬에 열띤 반응이 이어진 가운데, 이도현은 직접 작성하는 '처음 쓰는 프로필', 과거 발자취를 되돌아보는 '타임슬립 토크'를 진행하며 관객들과 추억을 나눴다.이어 이도현은 쇼츠 챌린지를 비롯해 TMI 퀴즈, Q&A, 애장품 추첨 등 다양한 코너로 팬들과 가까이서 호흡했다. 뜨거운 열기 속에서 이도현은 마이클 잭슨의 'Dangerous' 댄스 커버 무대로 새로운 매력을 선사했다.이도현은 공식 팬카페에 장문의 편지를 게재하며 "(군대에) 가서 더 멋진 모습으로, 더 건강한 사람으로 돌아와서 더 멋진 배우 이도현으로 돌아올 것"이라며 "군대 안에서도 잘 적응하구, 훈련도 열심히 받아서 더 멋들어진 모습으로 짠 하고 나타날테니 기대해달라. 이도현의 배우 인생은 이제 시작, 더 멋지게 성장하겠다"고 이별의 아쉬움을 달랬다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr