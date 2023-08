오랜 기간 팬들을 기다리게 했던 식케이의 3년 만의 솔로 정규앨범 팝어랏 ‘POP A LOT’이 공개된다.아티스트 식케이(Sik-K)가 정규앨범 팝어랏 ‘POP A LOT’을 타이틀 트랙 ‘See You In Every Party’의 뮤직비디오와 함께 9일 오후 6시 발매한다.총 17곡으로 구성된 팝어랏 [POP A LOT]은 엄정화, 박재범, B.I, 등을 포함한 국내 유명 아티스트와 다양한 콜라보레이션을 통해 팬들에게 넓은 스펙트럼의 청취 경험을 선사할 예정이다.또한 영국에서 장르를 선도하며 왕성한 활동을 보여주고 있는 래퍼 엠훈초(M Huncho)가 피처링 참여해 기대를 모으고 있다.앨범 팝어랏 ‘POP A LOT’의 가장 큰 매력은 중독성 있는 비트와 함께 식케이 (Sik-K)의 솔직하고 깊이 있는 가사에 있다.앨범에 수록된 곡들로 식케이 (Sik-K)는 최근 2~3년간의 감정과 경험을 솔직하게 표현하며, 개인적인 이야기와 어려움, 삶의 도전과 성공스토리를 녹여냈다.타이틀 트랙 뮤직비디오에는 올해 각종 온라인 커뮤니티에서 가장 화제가 되었던 인물 중 하나인 일본 배우, 유튜브 크리에이터 ‘오구라 유나’가 직접 한국은 방문해 출연하여 이목을 집중시키고 있다.가벼운 안무와 함께 식케이의 실제 지인들이 총출동하는 해당 비주얼은 타이틀 트랙 ‘See You In Every Party’의 몽환적이면서도 춤을 추고 싶어지는 특유의 무드를 잘 비주얼로 담아냈다.김세아 텐아시아 기자