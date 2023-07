6가지 식물유래 우드 콤플렉스 성분

선크림, 베이스 메이크업에 모공 속 노폐물까지 세정

비건제이(Vegan J.) The Wood(더 우드)가 여름철 클렌징폼 하나로 선크림까지 산뜻하게 세정할 수 있는 ‘비건 클렌징폼’을 출시했다고 18일 밝혔다. 비건제이 The Wood는 가수 백호와 3년 연속 브랜드 모델 인연을 이어가고 있다.비건 클렌징폼은 여름 외출 시 필수인 자외선 차단제, 베이스 메이크업 등은 물론 땀, 피지에 외부에서 유입된 미세먼지 등으로 뒤엉킨 노폐물까지 말끔하게 제거하는 강력한 세정력을 자랑한다고 회사측은 설명했다. 회사측 임상 시험결과에 따르면 모공 속 노폐물을 99.37% 제거하는 효과를 나타냈다.비건 클렌징폼은 6가지 나무에서 추출한 식물유래 성분 Wood Complex를 기본으로, 인증된 비건 성분으로 만들어졌다. 전 성분 EWG 그린등급 및 비건표준인증원으로부터 비건 인증을 받은 식물유래 성분으로 구성했다. 피부 저자극 테스트를 완료해 민감한 피부에도 자극 없이 사용할 수 있다고 회사측은 설명했다. 인공 향료를 비롯한 피부를 자극하는 22가지 유해 성분과 동물성 원료는 배제했다는 내용도 덧붙였다.비건제이 The Wood 관계자는 "여름철에는 외출 시 자외선 차단제를 자주 사용하고 고온다습한 외부환경 탓에 모공에 각종 노폐물이 쌓이기 쉬워 딥 클렌징이 필수"라며 "비건 클렌징폼은 이중 세안이 번거로운 남성들도 선크림 사용 후 클렌징폼 사용 시 피부 자극 없이 잔여물과 노폐물만 말끔하게 제거해 깨끗한 피부를 유지할 수 있는 제품"이라고 설명했다.비건제이 The Wood는 가수 백호와 3년 연속 브랜드 모델 인연을 이어가고 있다. 오는 20일부터 개최되는 KPGA 아너스K-솔라고CC-한장상 인비테이셔널 대회 홀인원 상 후원 진행도 예정돼 있다.텐아시아 뉴스룸 news@tenasia.co.kr