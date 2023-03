가수 하성운. / 사진제공=빅플래닛메이드엔터

하성운이 '아이처럼 순수한 매력을 가진 남자 가수' 1위를 차지했다.텐아시아는 3월 10일부터 3월 16일까지 탑텐 텐아시아 홈페이지를 통해 '아이처럼 순수한 매력을 가진 남자 가수는?'이라는 주제로 설문을 진행했다.해당 투표에서 하성운이 1위에 올랐다. 하성운은 최근 팬덤 하늘의 탄생일을 기념해 새 디지털 싱글 '스노위 스타즈(Snowy Stars)'를 발매했다. '스노위 스타즈'는 기다림의 모든 순간에도 서로가 함께하길 바라는 마음을 담아 하성운이 직접 작사에 참여했고, 입대 전 녹음을 마쳤다. 지난해 10월 현역 입대한 하성운은 팬들에게 꾸준한 온기를 전하고자 이 곡을 미리 준비했다.2위는 NCT 정우가 차지했다. 다음으로 NCT 재현이 3위를 기록했다. NCT DREAM은 지난 10~12일 태국 임팩트 아레나에서 ''더 드림 쇼2: 인 어 드림' – 인 방콕'을 개최했다NCT DREAM이 3년 3개월 만에 펼치는 태국 단독 콘서트인 만큼, 3만 5000석 모두 매진됐다. 이번 공연에서 NCT DREAM은 'Candy', '버퍼링', 'Beatbox', '맛', 'Hello Future' 등 히트곡을 비롯해 '마지막 첫사랑', 'We Go Up', 'Trigger The Fever' 등 청량한 에너지가 느껴지는 곡, 'Countdown', 'Stronger', 'Quiet Down' 등 강렬한 군무가 인상적인 무대 등 다채로운 매력을 만끽할 수 있는 29곡의 무대로 공연장을 뜨겁게 달궜다.현재 탑텐 텐아시아 홈페이지에서는 '드라마를 같이 보고 싶은 여자 가수는?', '드라마를 같이 보고 싶은 남자 가수는?', '드라마를 같이 보고 싶은 여자 트로트가수는?', '드라마를 같이 보고 싶은 남자 트로트가수는?'이라는 주제로 투표가 진행되고 있다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr